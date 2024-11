Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz gesteht: Dieser Traum blieb unerfüllt

Ob mit seiner Band Tokio Hotel, als "The Voice"-Coach, Schauspieler oder Podcaster: Bill Kaulitz begeistert mit seiner charmanten Art schon seit Jahren unzählige Fans. Mittlerweile kann er eine ganze Reihe von Berufen auf seinem Steckbrief verzeichnen. Doch ein großer Traum hat sich bis heute nie erfüllt: Bill wollte schon immer in einem Musical mitspielen.

Bill Kaulitz in Action: Hier siehst du ihn bei "The Voice" Schau dir Staffel 13. mit den Kaulitz-Twins an

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA) plauderte Bill Kaulitz jetzt aus, dass er schon seit seiner Kindheit davon träumt, Musical-Star zu werden. "Ich wollte das eigentlich immer machen", erzählte er und fügte hinzu: "Als kleiner Junge habe ich mich auch oft beworben, wurde eigentlich nie eingeladen zum Casting."

In Hamburg durfte Bill nun zum ersten Mal ein wenig Musical-Luft schnuppern. Mit dem Cast des Musicals "& Julia" stand er im Stage-Operettenhaus am Sonntag, den 27. Oktober, für zwei Szenen mit auf der Bühne. In einer Szene legte er dabei als DJ auf, in einer weiteren lässt er Julia an einem Kronleuchter durch die Luft fliegen. Der Auftritt machte dem 35-Jährigen sehr viel Spaß. Im Interview sagte er: "Es ist wirklich wie nach Hause kommen. Fühlt sich gar nicht so anders an. Wie mit meiner Band eigentlich. Im Prinzip mache ich ja nichts anderes."

Hier siehst du Bill im Musical "& Julia". © picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

Startet Bill jetzt als Musical-Star durch?

Wie er gegenüber der DPA verriet, bekomme Bill mittlerweile immer wieder Anfragen für Auftritte in verschiedenen Musicals. Auch für das kommende Jahr habe er ein Angebot bekommen, musste dieses aber aus zeitlichen Gründen ablehnen. Eines Tages wolle der Sänger aber unbedingt eine Gastrolle übernehmen: "Jetzt gerade fehlt mir die Zeit, aber ich würde es super gerne machen."

Darum geht es in "& Julia"

Das Broadway-Musical spielt im Universum von Shakespeares Stück "Romeo und Julia". Die Handlung setzt nach Romeos Tod an. Der Unterschied zum Original? Julia entscheidet sich dafür, zu leben. Wie ihr Leben ohne Romeo wohl aussieht? Diese Frage beantwortet das Musical - mit Hits von Weltstars wie Britney Spears und Katy Perry.

