Tom Beck: Pikantes Geständnis - Der Schauspieler war nicht immer treu

Pikantes Geständnis von Tom Beck (45). Der ehemalige "Alarm für Cobra 11"-Star legte in einem Podcast eine Fremdgeh-Beichte ab und räumte ein, es früher mit der Treue nicht immer allzu genau genommen zu haben. Was da wohl seine Frau Chryssanthi Kavazi (34) dazu sagt?

Anzeige

Jetzt ist es raus. Und Detlef D! Soost (53) ist schuld! Der ehemalige "Popstars"-Choreograf und baldige "Let's Dance"-Promi stellte sich mit Tom Beck für den SWR3-Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" einem gegenseitigen Frage-und-Antwort-Spiel. Dabei wollte zuerst Soost von Beck wissen, ob der schon mal fremdgegangen sei. "Das ist schon eine sehr intime Frage", wand sich Publikumsliebling Beck (legendär sein Sieg als Faultier in der zweiten Staffel von "The Masked Singer") ein bisschen - legte dann aber die delikaten Karten offen auf den Tisch.

Im Clip: Alle Infos zur Fremdgeh-Beichte von Tom Beck

Anzeige

Anzeige

Tom Beck und Detlef D! Soost beichten sich ihre Untreue

Vielleicht spitzte daheim jemand ganz besonders die Ohren. Tom Beck ist nämlich seit 2015 mit der Schauspielerin Chryssanthi Kavazi verheiratet. Im August 2018 gaben sie sich das Ja-Wort, im November 2019 brachte Kavazi den gemeinsamen Sohn auf die Welt. Derzeit bereiten sich beide auf weiteren Nachwuchs vor, Kavazi ist schwanger und soll im Frühjahr niederkommen. Ob die Treue-Frage an ihren Ehemann da für ein paar pränatale Turbulenzen sorgte?

Nein, eher nicht. Zwar gab Tom Beck auf Soosts Frage zu, dass er es früher mit der Treue nicht so genau nahm und "auf jeden Fall, das muss ich leider sagen" auch fremdging. Allerdings gelte das nur für Liaisons, die Beck führte, bevor er Kavazi kennenlernte und sich unsterblich verliebte. Es kommt halt auf die Richtige an. Das bestätigte denn auch Detlef D! Soost, dem Beck die Frage als Volleyreturn ins Feld zurückspielte.

Soost: "Ich gebe offen zu, dass es bei mir so ist wie auch bei dir. Bevor die Richtige kam, bin ich auch fremdgegangen. Aber dann hatte sich das erledigt" Die Richtige war für Soost die dänisch-britischen Sängerin Kate Hall. Mit ihr ist Soost seit elf Jahren verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter (13).