Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im Baby-Glück: "Little Beck Number 2" kommt!

Chryssanthi Kavazi und Tom Beck verkünden freudige Neuigkeiten auf ihren Instagram-Accounts. Das Paar wird in Kürze erneut Eltern werden!

Anzeige

Tolle Neuigkeiten beim Schauspielerpaar Chryssanthi Kavazi (34) und Tom Beck (45): Die beiden werden zum zweiten Mal Eltern. Die Schwangerschaft der "GZSZ"-Darstellerin haben sie auf Instagram mit zwei süßen Fotos verkündet.

Auf dem ersten Foto ist Kavazi strahlend mit ihrem unverhüllten Babybauch zu stehen. Sie trägt lediglich eine weite Baggy-Jeans, ihren Oberkörper bedeckt sie mit einer ganz besonderen Zeitung, auf der unter anderem auf Englisch geschrieben steht: "A baby is coming soon. Little Beck number 2. We can't wait to welcome you in our family! (zu Deutsch: "Bald kommt ein Baby. Kleiner Beck Nummer zwei. Wir können es kaum erwarten, dich in unserer Familie willkommen zu heißen!").

Baby-News auf ihren Instagram-Accounts

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Alle Infos zur Baby-News von Tom Beck und Chryssanthi Kavazi

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dann kommt ihr zweites Kind zur Welt

Ein zweites Foto zeigt die dreiköpfige Familie vor einer Wand stehend, alle drei halten erneut eine Zeitung vor ihre Gesichter. Bei Sänger und Schauspieler Tom Beck steht noch der Schriftzug "I'm just glad my part is already done... (zu Deutsch: "Ich bin einfach froh, dass mein Teil bereits erledigt ist.")" geschrieben. Außerdem ist dem Blatt zu entnehmen, dass das Baby offenbar im Frühling 2024 zur Welt kommen soll.

Für die beiden ist es bereits das zweite Kind. Ihr erster Sohn kam im November 2019 zur Welt. Geheiratet haben Beck und Kavazi im August 2018, seit 2015 sind sie ein Paar. Kavazi spielt seit 2017 die Hauptrolle der Laura Weber in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Beck ist unter anderem durch Filme wie "Vaterfreuden" (2014) oder "SMS für Dich" (2016) sowie die Serien "Alarm für Cobra 11" und "Einstein" bekannt.

Anzeige

Die VIPs freuen sich mit Tom Beck und Chryssanthi Kavazi

Stars, Freund:innen und Promi-Kolleg:innen ließen es sich nicht nehmen, den werdenden Eltern in den Kommentaren zu gratulieren. Glückwünsche gab es etwa von den "GZSZ"-Stars Jörn Schlönvoigt (37), Valentina Pahde (29) und Felix von Jascheroff (41). "Ahhhhh herzlichen Glückwünsch euch beiden. So so happy for you guys", schrieb außerdem Anna Ermakova (23). "Gratulation, freu mich für euch", hieß es von Victoria Swarovski (30). "Wowwwwww so schön! Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich sehr für euch", kommentierte Frauke Ludowig (59).