 Tom Cruise: Droht jetzt ein Kino-Flop? "Mission Impossible 7" liegt hinter den Erwartungen

Tom Cruise (61) ist einer der größten Stars der Kinogeschichte. Gerade startete mit "Dead Reckoning Teil 1" der siebte Teil der "Mission: Impossible"-Reihe in den Kinos. Hier droht dem erfolgsverwöhnten Megastar womöglich ein unschöner Dämpfer.

Es klingt wie ein Ding der Unmöglichkeit, eine echte "Mission impossible": ein Kino-Flop für Tom Cruise. Das Entertainment-Magazin "The Hollywood Reporter" berichtet, dass das Einspielergebnis von "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 1" hinter den hochgesteckten Erwartungen zurückbleibt. Zwar eroberte Cruises siebter Teil der "Mission: Impossible"-Reihe mit 80 Millionen eingespielten US-Dollar in der ersten US-Woche die Nummer eins der Kinocharts. Angepeilt hatten Cruise und die Film-Company Paramount Pictures aber 90 Millionen. Der "stern" schrieb unverblümt: "Mission: Impossible" floppe.

"Mission: Impossible - Dead Reckoning - Teil 1" kostete 300 Millionen Dollar

Das ist Jammern auf hohem Niveau. "Dead Reckoning Teil 1" lieferte immerhin das zweitbeste "M:I"-Startergebnis - nur "Mission: Impossible II" (2000) schneidet inflationsbereinigt noch besser ab. Weltweit startete "Dead Reckoning Teil 1" stark und spülte 235 Millionen Dollar in die Kassen, rund 3,7 Millionen Dollar steuerten die deutschen Kinofans bei.

Doch wieso bezeichnen einige den Film schon jetzt als Flop?

Erstens: Cruise und Paramount peilten allein in den USA ein Startergebnis von 90 Millionen ein. Nicht umsonst hatte sich der Star beim Marketing ordentlich reingehängt und sogar an seinem 61. Geburtstag in Australien die Werbetrommel gerührt. Was sicher auch die Produktionskosten weiter nach oben schraubte. Die belaufen sich bislang auf fast 300 Millionen Dollar - Kosten fürs Marketing noch nicht eingerechnet.

Versenkt "Barbie" Tom Cruise an der Kinokasse?

Zweitens: Nicht nur die hohen Kosten sorgen für nervös-feuchte Finger bei Paramount. Vor allem fürchtet man, dass die Einnahmen nicht weiter rasant steigen werden, weil es im Kino demnächst große Konkurrenz geben wird: In den USA starten am 21. Juli die heiß erwarteten Blockbuster "Barbie" und "Oppenheimer". Um der direkten Konkurrenz aus dem Weg zu gehen, hatte man den Start von "Dead Reckoning Teil 1" sogar extra vorgezogen. Das könnte sich als Bumerang erweisen: Analysten schätzen, dass "Barbie" ein Startergebnis von über 93 Millionen Dollar erreichen könnte.

Sorgen bereite zudem, so analysierte "The Hollywood Reporter", dass "Dead Reckoning Teil 1" vor allem ältere Fans anziehe. 22 Prozent der Tickets seien von Kinogänger im Alter von über 55 Jahren gekauft worden. Lässt Cruises Staragent Ethan Hunt also die Jugend (zu) kalt?

2022 war Tom Cruise die Nummer zwei der Welt

Dass man im Zusammenhang mit Tom Cruise von einem "Flop" spricht, wenn es mal nicht ganz so gigantisch läuft, hängt mit seinem Status als Kassenmagnet zusammen. Kein anderer Star kann von sich behaupten, dass er in 30 Kinofilmen mitspielte, die alle ein weltweites Einspielergebnis von über 100 Millionen Dollars erreichten. Zwischen 2012 ("Jack Reacher") und 2018 ("Mission: Impossible - Fallout") gelang ihm das sogar in acht direkt aufeinanderfolgenden Filmen.

Cruises an den Kinokassen der Welt erfolgreichster Film ist bislang "Top Gun: Maverick". Die Fortsetzung von "Top Gun", der Cruise 1986 zum Superstar aufsteigen ließ, spielte im vergangenen Jahr fast 1,5 Milliarden Dollar ein und war hinter "Avatar - The Way Of water" (2,3 Milliarden Dollar) weltweit der zweiterfolgreichste Film des Jahres. Alle Cruise-Filme zusammen spielten weltweit rund elf Milliarden Dollar ein.

Große finanzielle Sorgen muss man sich um Cruise also wahrscheinlich nicht machen.