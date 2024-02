Tom Kaulitz schwärmt von GNTM-Jurorin Heidi Klum: "Wir waren unzertrennlich"

Seit sechs Jahren sind Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) nun schon ein glückliches Liebespaar. Zum Valentinstag erinnerte sich der Tokio-Hotel-Gitarrist an die Zeit, als sie sich kennenlernten - und Hals über Kopf ineinander verliebten. Tom schwärmte in höchsten Tönen: "Wir waren unzertrennlich."

"Als ich und meine Frau uns getroffen haben, das ist sechs Jahre her, die ersten Wochen … wir waren unzertrennlich", seufzte Tim Kaulitz schwärmerisch in der neuen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Darin unterhielt er sich mit seinem Zwillingsbruder Bill über die schönste Sache der Welt: die Liebe. Und passend zum Anlass konnte man förmlich hören, dass Toms Herz immer noch höherschlägt, wenn er an die Zeit zurückdenkt, als er "Germany's Next Topmodel"-Star Heidi Klum kennen und lieben lernte.

Tom Kaulitz spielt Fahrlehrer für die Kinder von Heidi Klum

"Es war so intensiv", beschreibt Tom Kaulitz die Anfangszeit ihrer Liebe, die auch im sechsten Beziehungsjahr so innig ist wie eh und je. Im August werden sie ihren fünften Hochzeitstag feiern.

Dass Tom auf seine große Liebe an Valentinstag zurückblickt, ist passend. Denn nur kurz nach dem "Tag der Liebenden" im Jahr 2018 lernte er Heidi Klum kennen. Ort der Begegnung war das legendäre Nobelhotel Chateau Marmont am Sunset Boulvard. Dort feierte Designer Michael Michalsky 2018 seinen 51. Geburtstag - und hatte zur Party auch seine GNTM-Freundin Heidi und Musiker Tom eingeladen. Zwischen Heidi und Tom funkte es offenbar sofort, obwohl sie erst im Mai ihre Liaison öffentlich machten.

Inzwischen wurde Tom längst auch für Heidi Klums vier Kinder aus früheren Beziehungen zum festen Familienbestandteil. Im Podcast verriet Kaulitz, dass er daheim fürs tägliche Frühstück zuständig sei. Außerdem betätige er sich für die Kinder Leni (19), Henry (18), Johan (17) und Nesthäkchen Lou (14) derzeit als Fahrlehrer. "Ich bringe denen gerade das Fahren bei", erklärte er lachend.