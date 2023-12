Total verändert: So sieht Howard aus "The Big Bang Theory" heute aus

Als eigentlich unsicherer, aber latent aufdringlicher Nerd mit Topfhaarschnitt wurde Simon Helberg (43) in der Rolle des Howard Wolowitz bei "The Big Bang Theory" zum Weltstar. Nach dem Ende der Kult-Serie erlebte er seinen persönlichen "Urknall" - und hat sich optisch total verändert.

279 Folgen lang spielte Simon Helberg bei "The Big Bang Theory" den Ingenieur Howard Wolowitz. Der ist einer von vier verpeilten Nerds, die sich mit ihrer sozialen Unsicherheit und mit Frauen herumschlagen. Helberg wurde gemeinsam mit Johnny Galecki (Dr. Leonard Hofstadter), Jim Parsons (Dr. Dr. Sheldon Cooper), Kunal Nayyar (Dr. Rajesh Koothrappali) sowie ihren weiblichen Mit-Stars Kaley Cuoco (Penny Hofstadter), Melissa Rauch (Dr. Bernadette Rostenkowski-Wolowitz) und Mayim Bialik (Dr. Amy Farrah Fowler) zum globalen Star und wohlhabend. Insgesamt verdiente Helberg in den zwölf Staffeln geschätzte 55 Millionen Dollar.

Seit Serienende hat sich Helberg vor allem optisch gewandelt. Von dem nerdigen Look, den er früher auch trug, wenn die Kameras nicht liefen, ist nichts geblieben.

Im Clip: So sieht Simon Helberg alias Howard Wolowitz heute aus

Strubbelfrisur statt Topfhaarschnitt

Topfhaarschnitt oder Pilzkopf-Friese? Karohemden und hautenge Jeans? Das ist für Simon Helberg heutzutage out. Er unterzog sich, nachdem die Serie am 12. November 2019 beendet war, einem drastischen optischen Wandel - vermutlich auch, um mit der Rolle abzuschließen. Zuletzt präsentierte er sich mit Bart und neckischer Strubbel-Frisur.

Helberg, der vor "The Big Bang Theory" rund 25 vor allem kleinere Rollen in Serien und Filmen spielte, hat seit dem Serienende nur in drei Filmproduktionen mitgewirkt, zuletzt 2022 an der Seite von Diana Agron und Dustin Hofmann in "As The Made Us" und in "Space Oddity" mit Kevin Bacon. Daneben schrieb er einige Drehbücher.

Helberg achtet vor allem auf seine Privatsphäre und sein Privatleben. Er hat zwar einen Instagram-Account, der enthält aber nur ein einziges Bild und ist seit 2016 inaktiv. Helberg ist seit 2007 mit der Schauspielerin und Regisseurin Jocelyn Towne (47) verheiratet. Sie haben zwei Kinder, Tochter Adeline (11) und Sohn Wilder (9). Im Januar wurde bekannt, dass er sein feudales Haus in Los Feliz, einem In-Viertel von Los Angeles, nordwestlich von Beverly Hills gelegen, für neun Millionen Dollar verkaufen wollte.