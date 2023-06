Das Wichtigste in Kürze Rebecca Mir belegte bei "Germany's Next Topmodel" 2011 den zweiten Platz.

Sie ist bekannt als Model und Moderatorin und strahlt gewöhnlich mit ihrer schwarzen langen Haarpracht.

Jetzt hat sie zwei neue Instagram-Postings veröffentlicht, wo sie mit einer kompletten Typveränderung zu sehen ist.

"taff"-Moderatorin und Model Rebecca Mir präsentiert sich auf Instagram mit einem komplett neuen Look. Ihre Fans können den Anblick kaum glauben und reagieren auf ihre überraschende Typveränderung. Hat die 31-Jährige etwa zur Schere gegriffen und sich von ihrer langen schwarzen Haarpracht verabschiedet?

Wer das Instagram-Profil von Rebecca Mir durchstöbert, dem stechen ihre langen dunklen Haare wohl direkt ins Auge. Für viele Fans ist die glänzende lange Haarpracht wahrscheinlich sogar das Wiedererkennungs-Merkmal von Rebecca. Doch jetzt veröffentlicht die Moderatorin plötzlich zwei neue Beiträge, auf denen sie sich mit einem ganz neuen Look präsentiert und kaum mehr zu erkennen ist.

Rebecca Mir völlig verändert: Neue Kurzhaar-Frisur

Die ehemalige GNTM-Finalistin überrascht auf Instagram mit einer kompletten Typveränderung. Das Model veröffentlicht zwei neue Postings, auf denen sie nicht wie gewohnt mit ihrer langen Lockenmähne zu sehen ist, sondern mit einer stylishen Bob-Frisur. Doch damit nicht genug: Neben der Haarlänge trägt auch eine neue Haarfarbe zu ihrer Look-Veränderung bei. Rebecca Mir tauscht das dunkle Schwarz in einen glänzenden Kupferrot-Ton ein und ist kaum wiederzuerkennen. Ob ihre neue Frisur nur eine Perücke ist, hat sie zunächst nicht verraten. Erst ein neues Selfie löst das Rätsel um ihren Haarstyle auf - scheinbar konnte sie sich doch nicht von ihren schönen, langen schwarzen Haaren verabschieden.

Model und Moderatorin Rebecca Mir überrascht mit neuem Look

Während die "taff"-Moderatorin zuerst nur ein Bild von ihrer Typveränderung mit der Caption "Red Hair" und einem flammigen Herz-Emoji postet, präsentiert sie sich in ihrem zweiten Posting vor laufender Kamera. Ihre Haare werden zunächst von einem Stylisten vollends perfekt in Form gebracht, bevor sie mit verführerischem Blick ihren neuen Look zeigt.



Zu ihrer neuen Haarfrisur trägt Rebecca Mir roten Lidschatten mit passendem Lippenstift. Das zarte Rouge auf ihren Wangen runden den neuen Style perfekt ab. Mit der Caption "Red Hair don't care", gefolgt von einem roten Herz-Emoji, lässt sie ihre Follower:innen jedoch weiterhin im Ungewissen, ob sie tatsächlich zur Schere gegriffen hat oder ob es sich nur um eine Perücke handelt.

Wie reagieren die Fans auf ihre Typveränderung?

Die Follower:innen von Rebecca Mir scheinen ihren neuen Look zu feiern. Bereits unter ihrem ersten Beitrag äußern sie sich völlig begeistert und auch ihre Promi-Kolleginnen sind von ihrem neuen Erscheinungsbild geflasht: TV-Autoexpertin Panagiota Petridou kommentiert unter dem Bild " Steht dir super gut. Geiler Look (…)" mit zwei Feuer-Emojis und die Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt reagiert mit "Steht Dir auch" und einem Herzaugen-Smiley.