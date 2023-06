Trauer um "Star Trek"-Star Annie Wersching – Jetzt enthüllt ihre Familie die Todesursache

Trauer in Hollywood: Annie Wersching spielte in Serien wie "The Vampire Diaries", "Castle", "24" und "Star Treck: Picard" mit, nun ist die Schauspielerin im Alter von nur 45 Jahren gestorben.

Mit nur 45 Jahren: Todesursache von Annie Wersching bekannt

Es sind traurige Nachrichten aus Hollywood. Schauspielerin Annie Wersching ist im Alter von nur 45 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das bestätigten mehrere Angehörige und ihr nahestehende Personen in öffentlichen Netzwerken und gegenüber CNN.

Annies Mann, Stephen Full, fand emotionale Worte.

In der Seele dieser Familie herrscht heute ein riesiges Loch. Aber sie uns alles Nötige hinterlassen, um dieses zu füllen. Sie fand Wunder im einfachsten Moment. Sie brauchte keine Musik zum Tanzen. Sie hat uns gelehrt, nicht auf das Abenteuer zu warten, um es zu finden. 'Es ist überall'. Und wir werden es finden. Stephen Full/CNN

Weitere Details zu ihrer Krankheit, etwa welche Krebsart sie hatte, ist nicht bekannt. Die Diagnose erhielt sie aber bereits im Jahr 2020, was sie nicht davon abhielt, bis zuletzt vor der Kamera zu stehen.

"24"-Regisseur und Kiefer Sutherland trauern um Annie Wersching

Wir haben heute eine wunderbare Seele verloren, eine Freundin, ein unglaubliches Talent und die beste Mutter und Ehefrau. @Anniewersching du hast deine Spuren hinterlassen und wirst uns fehlen. Jon Cassar/Twitter

Auch Kiefer Sutherland, der in "24" die Hauptrolle des Federal Agent Jack Bauer verkörperte, betonte in einem Statement, das er auf Twitter veröffentlichte:

Die Welt hat heute ein Licht verloren. @Wersching war eine der großartigsten Schauspielerinnen, mit denen ich die Freude hatte, jemals zu arbeiten. Und sie war meine Freundin. Mein Herz bricht für ihre junge Familie. Kiefer Sutherland/Twitter

Neben ihrem Mann Stephen hinterlässt Annie Wersching drei Kinder im Alter von 4, 9 und 12 Jahren.