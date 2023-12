Traurige Nachricht von Kate Micucci: Der "The Big Bang Theory"-Star ist an Lungenkrebs erkrankt

Schock für die US-Schauspielerin Kate Micucci (43): Beim "The Big Bang Theory"-Star wurde Lungenkrebs festgestellt.

Kate Micucci macht ihre Erkrankung auf TikTok öffentlich

Das gab die auch als Komikerin, Singer-Songwriterin und Zeichnerin aktive Künstlerin auf ihrem TikTok-Channel bekannt. Sie habe sich bereits einer Operation unterzogen, bei der der Tumor entfernt wurde. "Ich bin im Krankenhaus, weil ich gestern wegen Lungenkrebs operiert wurde. Sie haben ihn sehr früh erkannt", berichtet Micucci ihren Fans.

Die Diagnose sei für sie eine "Überraschung" gewesen: "Es ist wirklich seltsam, denn ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht." Ihr gehe es gut und die beste Nachricht sei, dass die Ärzte ihre Erkrankung früh erkannt hätten und sie nun erfolgreich operiert worden sei. Es sei für sie aber dennoch eine "kleine Reise" gewesen, und sie müsse sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch erholen. Dann sei sie aber wieder am Start, so Micucci zuversichtlich. So könne sie es kaum erwarten, wieder zu malen.

Kate Micucci: Schlechte Blutwerte deuteten auf Krankheit hin

Und auch ihren Humor scheint sie trotz ihrer niederschmetternden Diagnose nicht verloren zu haben. "Warum rede ich immer noch? Weil ich auf Drogen bin …", scherzt die Schauspielerin mit ihren Fans. In einem weiteren Video sieht man sie mit einem Patientenkittel und einem Tropf durch das Krankenhaus gehen. Später antwortete sie einem Fan in einem der zahlreichen Kommentare, der wissen wollte, wie man auf den Krebsverdacht kam. Ihr CRP-Wert sei bei einem Blutbild massiv erhöht gewesen. Ein Arzt habe anschließend ihr Herz untersuchen wollen und dabei einen Fleck in ihrer Lunge entdeckt.

Den meisten ist Kate Micucci aufgrund ihrer Rolle der Lucy, Freundin von Hauptcharakter Rajesh (Kunal Nayyar, 42), in mehreren Folgen der sechsten und siebten Staffel von "The Big Bang Theory" bekannt. Doch auch in Serien wie "How I Met Your Mother", "Scrubs - Die Anfänger" oder "Malcolm mittendrin" war sie zu sehen.