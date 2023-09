Trennung bei den Pochers: SO lange hat Amira wohl um ihre Ehe gekämpft!

Im Juni gaben Amira Pocher und ihr Mann Oliver öffentlich bekannt, dass sie in einer Ehekrise stecken. Am vergangenen Donnerstag machten die beiden es in ihrem "Die Pochers!"-Podcast dann offiziell: Sie gehen nach sieben gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Das Ehe-Aus ging von Amira aus, doch offenbar fiel ihr die Trennung nicht leicht. Angeblich soll die Podcasterin lange um das gemeinsame Liebesglück gekämpft haben!

So schwer fiel Amira Pocher die Trennung

Im gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" hatte Oliver Pocher im Zuge des Trennungsstatements betont, dass das Ehe-Aus nicht seine Entscheidung war. So gab er ganz offen zu: "Ich wollte mich nicht trennen."

Doch offenbar hat Amira Pocher den Entschluss, sich zu trennen, nicht vorschnell getroffen. Gegenüber "Bild" packt eine gemeinsame Freundin der Pochers nun aus:

Amira hat über ein Jahr um ihre Ehe gekämpft - wie eine Löwin. Insiderin, , 2023

Laut der Quelle habe Amira ihren Olli "wirklich sehr geliebt". Zudem habe sie laut der Informantin angeblich alles dafür getan, "dass sie nicht nur großartige Eltern, sondern auch ein Liebespaar sind".

Warum scheiterte das Liebesglück der Pochers?

Während Amira um die Ehe gekämpft habe, soll ihr Ehemann Oliver Pocher angeblich nicht "besonders viel Engagement" gezeigt haben. So behauptet die Insiderin:

Amira hätte gern das Gefühl gehabt, dass Olli mehr um das Gelingen ihrer Beziehung bemüht wäre, anstatt sie als gegeben und selbstverständlich hinzunehmen. Insiderin, , 2023

Der Quelle zufolge habe sich das einstige Traumpaar zudem in unterschiedliche Richtungen entwickelt. "Während sie körperbewusst ist, Sport macht, sich mehr Zweisamkeit mit Olli wünschte, war er gegensätzlich orientiert. Auch eine Paartherapie wäre für Amira eine Option gewesen", meint die Informantin zu wissen.

Doch da Oliver angeblich "kein Engagement" gezeigt habe, seien Amiras Gefühle für ihren Partner irgendwann verschwunden.

Ob sich die Pochers selbst noch einmal zu den Gründen für ihr Ehe-Aus äußern, bleibt abzuwarten. Fest steht: Für ihre Kinder und ihre Fans wollen sie weiterhin ein "gemeinsames Team" sein.