Trennung: Luna Schweiger wieder Single! Alles aus mit Fußballer Kevin Feucht

Das Wichtigste in Kürze Nach anderthalb Jahren gehen Luna Schweiger und Kevin Feucht getrennte Wege.

Nun sprach die Tochter von Til Schweiger über die Gründe für das Beziehungs-Aus - und darüber, wie es in Sachen Liebe für sie weitergeht.

Bei der Premiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" liefen Luna Schweiger und Kevin Feucht getrennt über den roten Teppich. Nun sprach das einstige Traumpaar über die Hintergründe.

Im Video: Das sagt Kevin Feucht zur Trennung von Luna Schweiger

Anderthalb Jahre lang zählten Luna Schweiger und Kevin Feucht zu den absoluten Traumpaaren der deutschen Promi-Welt. Nun ist die Liebesbeziehung passé! Bereits vor Kurzem deutete die Schauspielerin im Interview mit "Gala" an, dass es nicht mehr ganz so rund läuft. Auf ihren Beziehungsstatus angesprochen, gab Luna zu: "Ähm, ich sag mal so, es ist kompliziert. Aber wir verstehen uns total gut und ja sind jeden Tag in Kontakt, es ist alles entspannt."

Nur wenige Tage später schien die Lage etwas klarer zu sein. Gegenüber "Bild" bestätigte Luna: "Wir sind jetzt gerade nicht zusammen." Dennoch verstehe man sich auch nach wie vor gut und die Lage sei entspannt. Doch wieso kam es zum Liebes-Aus?

"Manta Manta - Zwoter Teil": Luna Schweiger spielt neben Papa Til

Zwar wohnen sowohl die Tochter von Schauspielstar Til Schweiger als auch der Adoptivsohn von Prinz Frédéric von Anhalt in Hamburg - dennoch scheint für traute Zweisamkeit und Romantik schlichtweg die Zeit zu fehlen. Der Grund? Beide starten karrieretechnisch gerade voll durch, wie Kevin gegenüber "RTL" ausplaudert.

Ich konzentriere mich aktuell auf meine Firma und Luna hat gerade ihre Schauspiel-Karriere, die steil nach oben geht. Darum sind wir der Meinung, dass wir uns erst mal auf uns als Individuen konzentrieren und nicht als Paar. Kevin Feucht , 2023

Während der Hamburger Kicker gerade die Fußballschule Skillers.Academy gegründet hat, tritt Luna in die schauspielerischen Fußstapfen ihres Vaters. So übernahm sie unter anderem eine Rolle in "Manta Manta – Zwoter Teil", bei dessen Filmpremiere sie mit einem besonders heißen Outfit alle Blicke auf sich zog.

Zudem stand sie gemeinsam mit Papa Til kürzlich sogar für eine Hollywood-Produktion mit Alec Baldwin und Mickey Rourke vor der Kamera. Wie "goldenekamera.de" berichtet, seien die US-Stars für den Film "Hollywood And Crime" sogar zu Til und Luna nach Mallorca gekommen. Der 59-Jährige verkörpert in dem Streifen einen durchgeknallten Kinostar und Regisseur aus Russland, der gemeinsam mit seiner Tochter - gespielt von Luna - Hollywood erobern will. Wann der Film erscheint, ist noch nicht bekannt.

Fest steht aber: Bei all dem Trubel kann die Liebe durchaus schonmal zu kurz kommen, wie Luna gegenüber "Bild" bestätigt:

Wir hatten einfach beide wenig Zeit für eine Beziehung. Ich bin viel unterwegs und er hat viel zu tun mit seinem Start-up. Es lag eigentlich am Zeitmangel. Luna Schweiger , 2023

Ein Liebes-Comeback zu einem etwas günstigeren Zeitpunkt sei für die 26-Jährige allerdings nicht ausgeschlossen: "Wir verstehen uns immer noch gut und haben weiterhin Kontakt. Ich hoffe, dass unsere Wege wieder zusammenführen."

Übrigens: Lunas kleine Schwester Emma Schweiger ist verliebt und zeigte ihren Fans auf Instagram, wie glücklich sie mit ihrem Freund ist. Außerdem: Ein Jahr Funkstille - Wo steckt Bianca Claßen alias BibisBeautyPalace?