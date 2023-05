Das Wichtigste in Kürze Toni Garrn und Alex Pettyfer heirateten im Oktober 2020 in Hamburg. Im Juli 2021 kam ihre gemeinsame Tochter Luca zur Welt.

Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit gibt die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gastjurorin nun die Trennung von dem Schauspieler bekannt. Alle Infos zur Scheidung bekommst du hier.

Seit Ende März spekulieren die Fans, ob sich Toni Garrn und Alex Pettyfer getrennt haben. Der Grund? Das Model löschte plötzlich alle gemeinsamen Instagram-Fotos mit ihrem Mann und entfolgte ihm sogar. Wenige Wochen später folgt nun die traurige Gewissheit: Sie lassen sich nach zwei Jahren Ehe tatsächlich scheiden.

Toni Garrn verkündet das Ehe-Aus auf Instagram

Wenige Wochen nachdem Toni Garrn alle gemeinsamen Bilder mit Alex Pettyfer von ihrem Instagram-Account entfernt hatte, meldet sie sich nun mit einem emotionalen Statement zu Wort. In ihrer Story schreibt sie:

Alex und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen. Toni Garrn, , 2023

Trotz der Trennung fließe zwischen dem einstigen Traumpaar aber kein böses Blut. In ihrem Statement versichert das Model: "Wir werden unsere Beziehung als Freunde und gemeinsame Eltern unseres Engels Luca weiterführen." Über die Gründe für das plötzliche Ehe-Aus schweigt Toni Garrn jedoch. Stattdessen bittet die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gastjurorin ihre Fangemeinde in dieser schweren Zeit um Privatsphäre.

Alex Pettyfer selbst hat sich bislang noch nicht zu der Scheidung von seiner Frau geäußert. Auf seinem Instagram-Profil sind auch noch einige gemeinsame Fotos mit Toni Garrn zu finden, auf denen das Paar sehr glücklich wirkt.

So geschockt reagieren die Fans auf Toni Garrns Statement

Mit der Scheidung scheinen viele Follower:innen des Paares nicht gerechnet zu haben. Kein Wunder, immerhin hatten sich das Model und der Schauspieler 2022 noch zum zweiten Mal das Jawort auf der griechischen Insel Paros gegeben. Unter einem Instagram-Foto auf Alex' Profil reagieren viele User:innen geschockt auf Toni Garrns Trennungsstatement. "Ich kann es nicht glauben" und "Ich bin echt traurig. Du und Toni, ihr gehört einfach zusammen", schreiben etwa zwei Nutzer:innen unter dem Beitrag auf Instagram.

Andere Fans können überhaupt nicht nachvollziehen, warum der "Magic Mike"-Star sich nicht ebenfalls zur Scheidung äußert. "Wo bleibt dein Statement?", fragt etwa ein:e Nutzer:in auf Twitter.

