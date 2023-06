Das Wichtigste in Kürze Mitte Juni gab Sophia Thiel nach dreieinhalb Jahren Beziehung die Trennung von ihrem Freund Raphael Birchner bekannt.

In einem YouTube-Video gibt die Fitness-Influencerin nun einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt und verrät dabei auch, wie es nach dem Liebes-Aus für sie weitergeht. Alle Infos dazu gibt es hier.

Nach dreieinhalb Jahren Beziehung ist die Liebesgeschichte von Sophia Thiel und Raphael Birchner endgültig vorbei. Die Fitness-Influencerin macht deshalb aktuell eine schwere Zeit durch. Doch von ihrem Liebeskummer will sie sich nicht unterkriegen lassen. In einem YouTube-Video spricht die 28-Jährige nun sehr offen über ihre Gefühle und ihre Pläne nach dem Liebes-Aus.

Sophia Thiel verrät: So kam es zur Trennung

In ihrem neuesten YouTube-Video geht Sophia Thiel mit der Trennung von Raphael Birchner ganz offen um und erzählt ihren Fans dabei zunächst, aus welchen Gründen sie die Beziehung beendet hat: "Wie es bei so vielen Trennungen ist, war das keine spontane Entscheidung von heute auf morgen, sondern es hat sich über einen längeren Zeitraum hinweg angebahnt. Wir haben es irgendwie nicht gewuppt bekommen."

Das Paar habe sich immer wieder gestritten, doch nicht nur der Streit alleine habe zum Liebes-Aus geführt. Sophia habe schon vor einiger Zeit bemerkt, dass ihre Zukunftsvorstellungen einfach zu weit auseinandergehen. Während Raphael Birchner gerne eines Tages im Ausland leben will, kommt das für die 28-Jährige aktuell nicht infrage.

Da ich so ein krasser Familienmensch bin, bin ich froh, wenn ich so eine Art Heimat habe. Sophia Thiel, , 2023

Sie sehe sich in der Zukunft eher "mit einer Familie, großen Hunden und einem Haus im Grünen - also eher auf dem Land und weniger in der Großstadt."

Die Entscheidung sich zu trennen fiel Sophia aber überhaupt nicht leicht. "Das ist für mich aktuell eine sehr schwere Zeit. Ich hätte es mir auf jeden Fall anders gewünscht", gibt sie ehrlich zu.

Bleibt Sophia Thiel nach der Trennung in Berlin?

Erst vor wenigen Monaten ist Sophia Thiel wegen Raphaels neuem Job mit ihm von München nach Berlin gezogen. Steht nach dem Liebes-Aus nun ein weiterer Umzug an? "Ich werde jetzt erst mal in Berlin bleiben. Ich packe mental gerade einfach keinen Umzug und ich sage es euch, das war von München nach Berlin einfach zu krass. Ich bin froh, jetzt hier überhaupt was gefunden zu haben", stellt sie klar. Zudem biete ihr die Hauptstadt auch einige berufliche Vorteile. Ob die Münchnerin langfristig in Berlin bleiben will, könne sie aktuell aber nicht sagen.

Dass sie nun alleine in der gemeinsamen Wohnung lebt, sei für sie aber nicht einfach. Kein Wunder, immerhin wird sie dadurch ständig an die schönen Erlebnisse erinnert, die sie mit ihrem Ex geteilt hat. "Die Abende sind furchtbar schwer", gesteht Sophia.

Sophia Thiel blickt nach dem Liebes-Aus nach vorne

Von dem Liebes-Aus wolle sich die 28-Jährige aber auf keinen Fall unterkriegen lassen. Im Gegenteil:

Die Trennung von meinem Freund ist für mich ein Neubeginn. Sophia Thiel, , 2023

Sie stürzt sich aktuell in die Arbeit, trifft sich viel mehr mit ihren Freunden und Freundinnen und sorgt dafür, dass sie beschäftigt bleibt. Auch beim Training gibt die Münchnerin aktuell wieder Vollgas: "Weil das Gym eigentlich gerade das einzige ist, was mich innerlich so zusammenhält."

Hält Sophia Thiel ihr Liebesleben jetzt privat?

Ob sie ihre nächste Beziehung ebenfalls mit der Öffentlichkeit teilen will, wisse Sophia Thiel aktuell noch nicht. Doch weil sie nach der Trennung viele Hate-Kommentare bekam, tendiere sie momentan dazu, zukünftig nicht mehr so viel über ihr Liebesleben preiszugeben. "Das war wirklich so eine Lektion für mich, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich in Zukunft wahrscheinlich nicht noch mal so", stellt sie abschließend in ihrem YouTube-Video klar.