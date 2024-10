Trennung von Ben Affleck: Jennifer Lopez äußert sich zum Liebes-Aus

17 Jahre nach ihrer ersten Trennung feierten Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2021 ihr Liebes-Comeback. Alles schien so perfekt. Sie verlobten sich und heirateten kurz darauf. Doch im vergangenen Juli folgte dann der große Schock: J.Lo und Ben lassen sich scheiden. Jetzt äußert sich die "Marry Me"-Darstellerin erstmals zur Trennung.

Im Gespräch mit dem "Interview"-Magazin packte die 55-Jährige über die Scheidung aus. Sie nannte Bens Namen dabei zwar nicht, äußerte sich aber dennoch konkret zur Trennung. "Man muss vollständig sein, wenn man etwas will, das vollständiger ist", begann J.Lo zu erzählen und fügte hinzu: "Man muss auch alleine gut sein."

Die Schauspielerin dachte eigentlich, sie hätte gelernt, mit dem Alleinsein gut umzugehen. "Aber das habe ich nicht. Und dann, in diesem Sommer, musste ich sagen: 'Ich muss losziehen und auf mich selbst gestellt sein. Ich will mir selbst beweisen, dass ich das kann'", führte sie weiter aus.

J.Lo habe festgestellt, dass sie sich nicht weiter über eine Beziehung definieren wolle:

Ich kann mein Glück nicht in anderen Menschen suchen. Ich muss das Glück in mir selbst finden. Jennifer Lopez, , 2024

Wie geht es J.Lo nach dem Liebes-Aus?

Doch auch wenn die Trennung von Ben ein schwieriger Schritt für die "Marry Me"-Darstellerin war, sei es letztendlich die richtige Entscheidung gewesen. Die Beziehung bereut J.Lo übrigens keineswegs - im Gegenteil. "Das heißt nicht, dass ich nicht fast dabei draufgegangen wäre. Das wäre ich. Aber jetzt, auf einer anderen Seite, denke ich mir: Verdammt, das ist genau das, was ich gebraucht habe", gestand sie.

Auch wenn das Liebes-Aus nun schon einige Monate zurückliegt, scheint die 55-Jährige die Trennung noch nicht ganz überwunden zu haben. Auf ihr neues Single-Dasein angesprochen stellte sie klar, es sei "nicht das, was ich mir vorgestellt habe". Gleichzeitig räumte sie aber ein: "Das ist genau der Punkt, an dem ich sein musste, um dahin zu kommen, wo ich hin will." Eine neue Beziehung wolle sie derzeit erst einmal nicht eingehen. "Ich suche gerade nicht nach jemandem", versicherte J.Lo.

Ihre Liebe war ein ständiges Auf und Ab

Jennifer Lopez und Ben Affleck lernten sich 2001 bei den Dreharbeiten zu "Gigli" kennen. Von 2002 bis 2004 waren sie liiert - und sogar verlobt! Doch die beiden trennten sich, zur geplanten Hochzeit kam es damals nicht.

Umso mehr freuten sich die Fans, als im Juni 2021 bekannt wurde, dass die Musikerin und der Schauspieler ihrer Liebe eine zweite Chance geben. Die beiden wirkten überglücklich und nur wenige Monate später läuteten im Juli 2022 die Hochzeitsglocken.

Doch die Liebes-Reunion war leider nicht für die Ewigkeit bestimmt. Wie verschiedene US-Medien berichteten, reichte J.Lo im vergangenen August die Scheidung von Ben ein. Als Trennungsdatum wurde dabei der 26. April 2024 angegeben.