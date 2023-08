Trennungs-Gerüchte: Amira & Oliver Pocher enthüllen pikantes Sex-Detail!

Das Wichtigste in Kürze Verschiedenen Medienberichten zufolge stecken Oliver und Amira Pocher seit mehreren Wochen in einer Ehekrise.

In ihrem Podcast "Die Pochers" äußert sich das Paar nun zu den aktuellen Schlagzeilen rund um ihre Liebe.

Dabei plaudert besonders Oli intime Details über das Liebesleben mit seiner Ehefrau aus.

Anzeige

Oliver und Amira Pocher zeigen sich aktuell nur selten gemeinsam bei öffentlichen Auftritten. Während es das Duo in den vergangenen Jahren häufig nur im Doppelpack gab, tritt Oliver Pocher nun meist alleine vor die Kamera. Grund zur Beunruhigung? Tatsächlich berichten Medien bereits seit Anfang Juni von Ehe-Problemen im Hause Pocher. In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers" sprechen Oli und Amira nun ungewohnt offen über die aktuelle Berichterstattung.

"Wir haben momentan viel Sex": Oliver Pocher plaudert aus dem Nähkästchen - Im Clip erfährst Du mehr intime Details

Die Lage bei den Pochers sei "schwierig", bestätigte das Ehepaar ihre Liebeskrise vor einigen Wochen. Das Paar geht seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben, gab sich Ende 2019 das Jawort und hat zwei gemeinsame Kinder. Nun soll es kriseln - die Gründe hierfür sind bislang unbekannt. An einem fehlenden intimen Umgang miteinander liegt es jedoch nicht, wie Oliver Pocher nun in der neusten Ausgabe des Podcasts "Die Pochers" verriet:

Wir haben momentan viel Sex. Das kittet viel. Da reden wir nicht groß. Oliver Pocher im Podcast "Die Pochers"

Da sich die Pochers über ihre Ehekrise weitestgehend bedeckt halten, überrascht Oli nun mit den sehr persönlichen Informationen über sein Liebesleben. In den vergangenen Ausgaben des Podcasts wurde das Thema meist verschwiegen oder nur grob umrissen. So erklärte Oliver Pocher vor wenigen Wochen: "Jeder und jedes Paar da draußen hat auch irgendwelche Sachen, wo du sagst: 'Ja gut, das ist hier schon ein bisschen nervig.' Oder wo man sich irgendwie über irgendetwas auseinandersetzt."

Für den 45-Jährigen gehöre dies zu einer Beziehung eindeutig dazu. "Das macht ja auch diesen Podcast unter anderem aus, dass wir nicht immer derselben Meinung sind [...] oder die selben Ansichten haben. Das gehört in einer ganz normalen Beziehung mit dazu", betont er. Für ihn sei interessant zu sehen, was trotz der unterschiedlichen Meinungen oder Ansichten aus der Beziehung wird.

Anzeige

Anzeige

TV-Auftritte ohne Amira: Sie befürchtet weitere Schlagzeilen

Erst kürzlich war Oliver Pocher bei einem Gastspiel in der Fernsehshow "Denn Sie wissen nicht, was passiert" zu sehen. Der Comedian erschien dabei alleine - ohne seine Partnerin an der Seite. Müssen Fans nun also auf gemeinsame Auftritte des Paares verzichten? Wenn es nach Oliver gehen würde, anscheinend nicht. Dieser erklärt im Podcast: "Ich biete dir ja alles an. Kannst ja überall mit hinkommen. Früher bist du gerne mitgekommen. Jetzt mach ich's halt alleine..."

Auch auf die Frage des Co-Gastgebers Thomas Gottschalk innerhalb der Sendung gab es bereits einen kleinen Seitenhieb gegen Amira Pocher. Auf die Frage, ob er als Überraschungsgast da sei oder zu Hause rausgeflogen ist, antwortete Oli: "Ich bin noch nicht rausgeflogen, aber ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein." Im Podcast rudert Oliver zwar zurück: Die Medien hätten seinen Spruch gleich zu einer Schlagzeile gemacht. Doch Amira kontert:

Da ist aber nicht so viel Unwahres dran. Amira Pocher in "Die Pochers"

Allgemein vermutet die 30-Jährige, dass es nicht bei der aktuellen Berichterstattung bleiben wird. "Mein Gefühl: Die nächsten Monate könnten noch ein paar Schlagzeilen kommen mit ein paar Sprüchen", so die Moderatorin in dem gemeinsamen Podcast.