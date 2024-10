Trennungs-Gerüchte um Harry und Meghan: Steckt ein geheimer Plan dahinter?

Prinz Harry wird immer öfter allein auf Veranstaltungen gesichtet - allein im September hatte er drei Solo-Termine! Ungewöhnlich für ihn, der sich am liebsten an der Seite seiner Ehefrau Meghan Markle zeigt. Doch dahinter steckt offenbar ein ausgeklügelter Plan.

Anzeige

Haben Harry und Meghan ein neues PR-Konzept?

+++ Update vom 10. Oktober +++

Kein Wunder, dass seit einigen Wochen immer wieder Krisengerüchte um Meghan und Harry die Runde machen. Immerhin sind die beiden auf öffentlichen Veranstaltungen ständig ohne einander unterwegs.

Doch laut eines Freundes des Paares steckt keine Ehekrise dahinter - im Gegenteil! Die beiden verfolgen angeblich einen geheimen Plan. "Der Herzog und die Herzogin haben jetzt als Einzelpersonen ihren Durchbruch geschafft - nicht nur als Paar", so ein Insider gegenüber der "DailyMail". Während Meghan sich aktuell mehr auf ihre Lifestyle-Marke fokussiert, konzentriert Harry sich weiterhin auf seine wohltätigen Veranstaltungen.

Ob sich das neue PR-Konzept wohl bezahlt macht? Das bleibt abzuwarten. Doch schon jetzt steht fest: Viele Royal-Fans freuen sich, dass Harry nun vermehrt ohne Meghan unterwegs ist. Und auch ein Mitarbeiter des britischen Palasts zeigt sich gegenüber "Bild" begeistert: "Harry ohne Meghan erinnert uns sehr an den alten Prinzen. Das ist sehr schön zu sehen!"

Anzeige

Anzeige

Kriselt es bei Harry und Meghan?

+++ Update vom 24. September +++

Okay, wie heftig wäre das bitte? Zwischen Prinz Harry und seiner Frau Meghan soll es kriseln! Besonders im Hinblick auf den Familienstreit, wäre eine Trennung für Harry eine bittere Pille, die er zu schlucken hätte.

Wir ordnen kurz ein:

Prinz Harry und Meghan Markle sind seit 2018 verheiratet - aus der "Suits"-Schauspielerin wurde durch die Hochzeit eine waschechte Herzogin. Nach der Märchenhochzeit dann der große Stress, denn zwischen Harry und Meghan und den anderen Mitgliedern der britischen Königsfamilie, allen voran König Charles und Prinz William, gab es Auseinandersetzungen. Harry zog die Konsequenzen, löste sich von seiner Familie und den Pflichten als Senior Royal und wanderte mit Frau und Kindern in die USA aus. Seitdem herrscht Eiszeit, die Fronten sind auf beiden Seiten verhärtet.

Doch es scheint, als hätte Harry genug von den Streitigkeiten und dem Bruch zwischen ihm und vor allem seinem Bruder. Er will, so Insider, wieder zurück nach England ziehen. Zuletzt wurde er immer häufiger auf Besuchen dort gesichtet - ohne Meghan an seiner Seite! Angeblich zur Sicherheit von Meg und den Kindern.

Mehr Drama bei den Royals gefällig? Schau diese Serie an! "The Royals" ist wie "Gossip Girl" - nur eben königlich!

Anzeige

Anzeige

Immer mehr Solo-Trips von Harry

Aber auch in den USA ist er immer öfter allein auf Terminen. Zuletzt wurde Prinz Harry an einer Wohltätigkeitsveranstaltung von Kevin Costner gesichtet. Angeblich war Meghan krank. Doch auch seinen nächsten Termin in New York wird Harry ohne sie an seiner Seite absolvieren. Hier wird er die UN-Generalversammlung im Rahmen der Klimawoche besuchen - eigentlich ein Thema, das auch Meghan interessiert. Und danach geht es für Harry wieder zurück in seine ehemalige Heimat England, um dort bei der Verleihung des "WellChild Awards" teilzunehmen - wieder ohne seine Ehegattin!

Ungewöhnlich für das Paar, das sich gerne zu zweit zeigt, sei es bei Veranstaltungen, Reisen oder in ihrer gemeinsamen Doku.

Royal-Experte Phil Dampier erklärte der "Sun", was er hinter den ungewöhnlichen Solo-Auftritten vermutet: "Es ist bezeichnend, dass er jetzt so viel allein macht. Sie führen mehr getrennte Leben, da es so aussieht, als würde Harry versuchen, seine Zukunft genau zu bestimmen."

Für Harry, der durch seine Rolle als Zweitgeborener immer schon ohne wirkliche Aufgabe durchs Leben ging, soll das ein Versuch sein, endlich über seine eigene Zukunft zu bestimmen. Gerade weil er neben Meghan nicht wirklich scheinen kann - treten sie zu zweit auf, sind alle Augen auf die Hollywood-Schönheit gerichtet. Sie dominiert die Schlagzeilen, sie bekommt die Aufmerksamkeit - er ist Beiwerk. Ist das also sein Versuch, sich gesehen zu fühlen?

Bleibt zu hoffen, dass er sich darin nicht verliert und seine kleine Familie darüber vergisst. Er sollte es besser wissen. Denn Neid stand auch schon zwischen seinen Eltern, Prinz (jetzt König) Charles und Prinzessin Diana.

Das bewegte Leben von Lady Diana Mehr über die Prinzessin jetzt in "Die Ära Diana" auf Joyn erfahren!

Charles kam nicht damit klar, dass seine Frau ohne Mühen die Zuneigung der Menschen für sich gewann, nicht umsonst wurde sie als "Prinzessin der Herzen" betitelt, während er neben ihr steif und verklemmt wirkte. Ein Streitpunkt, der neben weiteren Faktoren, die Ehe für Diana zur Hölle gemacht hat. Harry sollte es also besser wissen. Bleibt zu hoffen, dass Meghan seine Solo-Abenteuer unterstützt und er keinen Höhenflug bekommt.