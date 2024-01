TV-Star Paulina Ljubas: Statement zu den Baby-Gerüchten

Seit letztem Herbst sind die beiden Reality-Stars Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni (28) ein Liebespaar. Jetzt brodelt die Gerüchteküche: Sind die beiden Lovebirds bald zu dritt?

Kurz bevor Paulina Ljubas im November in den "Promi Big Brother"-Container einzog (um ihn 17 Tage später als Viertplatzierte wieder zu verlassen), outete die Ex-Freundin von Yasin Mohamed (32) ihren neuen Liebhaber: Reality-Star Tommy Pedroni, den sie während des Drehs zu "Germany Shore" kennenlernte.

Jetzt, rechtzeitig zum zweimonatigen Liebesjubiläum, gibt es frohe Gerüchte im Netz.

Fans spekulieren: Ist Paulina Ljubas schwanger, weil sie Essiggurken isst?

Ist Paulina schwanger? Das fragen sich ihre Fans und sie reichen die Frage weiter - direkt an Paulina. Die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin fühlte sich jedenfalls bemüßigt, ihren fast 400.000 Instagram-Followern Klartext zu posten.

Was hatte zu den Gerüchten geführt? Erstens plauderte ihr Freund Tommy bei Instagram aus, dass er mit Paulina "ein bisschen über Kinder geredet" hätte, was viele Fans gleich in den falschen Hals bekamen - dabei ging es nur um Kids, die mit dem Pärchen im selben Flugzeug saßen. Seither aber werden, beklagte Paulina in einer Story bei Instagram, offensichtlich alle eventuellen Indizien falsch interpretiert: "Ich erzähle, dass ich Alpträume habe", schon heiße es, sie sei schwanger. Sie stellte auch klar, dass es kein Schwangerschafts-Anzeichen sei, wenn sie Essiggurken esse. Das mache sie nämlich immer, weil "ich die liebe".

Klartext von Paulina Ljubas: "Ich bin nicht schwanger"

Paulina bat ihre Follower in ihrer Instagram-Story ein bisschen genervt:

Können wir uns bitte abgewöhnen, gefühlt jede Woche zu fragen, ob ich schwanger bin? Paulina Ljubas, Januar 2024

In einer zweiten Story unmittelbar danach wurde Paulina noch deutlicher: "Ich weiß, ihr meint das nicht böse", spielte sie auf die vielen Fragen zu einer potenziellen Schwangerschaft an, "aber ich bin nicht schwanger und hab es auch nicht vor, in der nächsten Zeit zu werden."