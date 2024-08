Typ-Veränderung: Daniel Craig überrascht mit langen Haaren

Da musste man schon zweimal hinschauen: Daniel Craig (56), gefeierter "James Bond"-Star, überraschte mit einem gänzlich unerwarteten Styling. Bei einer Fotosession für die neue Kollektion des spanischen Luxuslabels Loewe zeigte er sich langhaarig, mit schrägen Outfits und lässigem Dreitagebart. Die Fans nahmen es mit Humor.

Anzeige

Du willst hinter die Kulissen von "James Bond" blicken? Joyn Schau dir "Inside James Bond" jetzt kostenlos auf Joyn an Außerdem erwarten dich dort weitere tolle Serien, Filme und Shows.

Daniel Craig war fünf Filme lang James Bond. Immer perfekt gekleidet, oft im Anzug oder Smoking. Dieses gefestigte Image wollte Craig nun mit einem Fotoshooting aufbrechen. Für die Herbst-Winter-Kollektion des spanischen Modelabels Loewe schlüpfte der Schauspieler nicht nur in bunte Pullover und Strickjacken. Obendrein präsentiert er sich mit mittellanger Strubbelmähne statt gescheiteltem Kurzhaar, Dreitagebart statt Glattrasur, dazu eine orangefarbene Sonnenbrille.

Kein Wunder, dass die komplette Typveränderung im Netz für Verwirrung sorgte. Die meisten Fans aber nahmen es mit Humor.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Du willst mehr von Daniel Craig sehen? Joyn Schau dir "Archangel" mit ihm jetzt auf Joyn an

Daniel Craig: "Vom Bond zum coolen, verpeilten Onkel"

"Vom taffen Bond zum coolen, verpeilten Onkel", schrieb ein Fan auf Instagram, ein anderer freute sich: "Daniel Craig ist gerade voll in der 'Ich hab Spaß'-Phase seines Lebens und ich bin zu 10.000 Prozent dafür da." Eine weitere Wortmeldung attestierte Craig ironisch "seine beste Performance aller Zeiten".

Bei X zog ein britischer Fan den witzigsten Vergleich überhaupt: "Daniel Craig sieht aus, als würde er die Hauptrolle in einer Biografie über Jürgen Klopps Studentenprotestjahre spielen." In England ist Klopp, der ehemalige Trainer des FC Liverpool, fast so populär wie Daniel "007" Craig.

Die Bilder schoss Fotograf David Sims. Die Auftraggeber nannten die Kampagne "eine Studie darüber, wie Charaktere und ihre Kleidung eng miteinander verbunden sind, mit viel Bravour und einer konfrontativen Haltung". Es ist übrigens nicht Craigs erste Zusammenarbeit mit der spanischen Firma. Deren Kreativdirektor Jonathan Anderson entwarf auch die Kostüme für Craigs kommenden Film "Queer" unter der Regie von Luca Guadagnino. Der Film, eine Bearbeitung des halbautobiografischen gleichnamigen Romans des homosexuellen Schriftstellers William S. Burroughs, soll noch in diesem Jahr erscheinen. Craig spielt die Hauptrolle.