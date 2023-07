Das Wichtigste in Kürze Leni Klum überrascht mit totaler Typveränderung.

Fans trauen ihren Augen nicht - und sind begeistert. Auch GNTM-Choreografin Nikeata Thompson feiert den Look.

"Wow, ich hab sie nicht erkannt." Viele von Leni Klums (19) derzeit über 1,8 Millionen Instagram-Followern trauten ihren Augen nicht, als sie den jüngsten Post von Heidi Klums hübscher Model-Tochter sahen. Ihr Look hat sich total verändert!

Fans feiern neuen Leni-Look: "Du siehst viel erwachsener aus"

Wo zuletzt die über schulterlange dunkelblonde Mähne wallte, leuchtet jetzt ein feuerroter Bob, ein fransiger Pony fällt frech in die Stirn. "Das sieht viel erwachsener aus", lobt ein Insta-Follower und trifft den Nagel auf den Kopf: Leni beweist, dass sie sich entwickelt, dass sie wächst. Es hat sich ja auch einiges getan, seitdem sie vor 3 Jahren als Teenie mit blonden Haaren bis fast hinab zur Taille ihre Premiere im Rampenlicht der Model-Welt feierte: gemeinsam mit ihrer Mutter Heidi Klum auf dem Cover der Januarausgabe der deutschen Vogue.

Längst ist Leni mehr als "nur" die "Tochter von...". Sie hat sich im Model-Geschäft etabliert und auch emanzipiert. Schon als sie 2021 die Berlin Fashion Week eröffnete, lief sie alleine auf dem Laufsteg. Zum allerersten Mal, allerdings so souverän, als sei sie schon Jahre im Geschäft. Schon Anfang 2021 hatte sie im Hunger Magazine, das von Top-Fotograf Rankin herausgebracht wird, ihr erstes Solo-Cover. Natürlich schoss der Fotokünstler, der in keiner Staffel von "Germany's Next Topmodel" fehlen darf, höchstpersönlich die Bilder.

Promis gratulieren Leni zum neuen Look

Vom neuen Leni-Look sind auch prominente Insta-Follower begeistert. Neben Chris Haimerl, der ebenfalls als Fotograf für GNTM im Einsatz war und mit einem anerkennenden "Crazy" reagierte, schickte Lena von Lisa und Lena 3 Flammen. Nikeata Thompson, die ihre Erfahrung im Business immer wieder als Choreografin oder Laufsteg-Coach an die GNTM-Models weitergibt, postete ein Herz und die "100", was signalisiert: absolut begeistert!



Wahrscheinlich - aber sicher ist es nicht! - ist ein Follower auf der richtigen Spur: "Schöne Perücke", postet er. Denn angesichts der zahlreichen Werbedeals und somit Kampagnenshootings ist es davon auszugehen, dass der Look dienstlich begründet ist. "Ich liebe dieses Rouge, das meine Wangen zum Strahlen bringt", schreibt Leni zu dem Post und verlinkt das Luxuslabel Dior und ihren Make-up-Artisten. Es könnte sich also um ein "Business-Styling" handeln. Allerdings um ein verdammt heißes.