Über 10.000 Euro Beute: Einbrecher steigen bei Andreas Ellermann ein!

Schock-Nachricht für Blanco-Ex Andreas Ellermann! Im Stiftungshaus des Multimillionärs wurde eingebrochen. Der Schaden ist groß.

Anzeige

Erfahre im Video mehr über den Einbruch bei Andreas Ellermann

Anzeige

Anzeige

10.000 Euro Beute: Einbruch bei Blanco-Ex Andreas Ellermann

Andreas Ellermann ist nicht nur der Ex von Patricia Blanco und Unterstützer von Nadja Abd el Farrag, sondern auch Multimillionär und Geschäftsmann. Jetzt wurde im Stiftungshaus des 58-Jährigen - Ellermann setzt sich für Personen ein, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen oder in wirtschaftliche Not geraten sind - eingebrochen.

Dabei erbeuteten die Diebe unter anderem eine hochwertige Musikanlage, insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehr als 10.000 Euro. Für Andreas Ellermann ein wahrgewordener Albtraum.

Andreas Ellermann: Belohnung auf entscheidende Hinweise ausgesetzt

Eigentlich, so Ellermann gegenüber "Bild", sollte schon bald ein von ihm organisiertes Oktoberfest im Stiftungshaus stattfinden. Doch das muss der Unternehmer unter den gegebenen Umständen nun absagen. Dennoch verspricht der Ex von Reality-Star Patricia Blanco:

Ich lade alle Gäste aber zu Kaffee und Kuchen in mein Einkaufszentrum in Schwarzenbek ein. Dort feiern wir am 2. Oktober ein Oktoberfest. Die Stimmung lassen wir uns nicht vermiesen. Andreas Ellermann/"Bild"

Außerdem verspricht Ellermann, demjenigen eine Belohnung, der ihm Hinweise liefere, die zur Aufklärung des Einbruchs führen.