Überraschende Trennung: Liebes aus bei Stefano Zarrella und Ex-GNTM-Kandidatin Romina Palm

Das Wichtigste in Kürze Stefano Zarrella und Romina Palm wollten dieses Jahr heiraten.

Jetzt ist es aus und vorbei zwischen dem Food-Blogger und dem Model.

Die traurige Nachricht verkündete er auf Instagram.

Anzeige

Sie wohnten zusammen, standen gemeinsam am Herd, bereisten die Welt miteinander. Jetzt sind Stefano Zarrella und Romina Palm Geschichte. Den Grund für die Trennung nannte er in den sozialen Medien.

Verliebt, verlobt, getrennt! Model Romina Palm und Food-Blogger Stefano Zarrella sind kein Paar mehr. Das teilte der Bruder von Sänger Giovanni Zarrella in einer Instagram-Story mit. "Es fällt mir nicht leicht, aber ihr habt ein Recht darauf es zu erfahren." Für eine Beziehung habe es "am Ende einfach nicht mehr gereicht", so Stefano. Er ließ seine Follower wissen, dass er sich nicht weiter dazu äußern wird. Romina repostete die Story ihres Verflossenen.

Stefano Zarrella gibt auf Instagram die Trennung von Romina bekannt. © Instagram / Stefano Zarrella

Das Paar hatte sich im Juli 2021 verlobt, die Hochzeit sollte dieses Jahr stattfinden.

Stefano und Romina: Das Traumpaar ist Geschichte

Das Einzige, was noch an eine gemeinsame Vergangenheit der zwei erinnert, sind ein paar Videos, die sie als Paar gedreht hatten. So gibt es beispielsweise einen Clip zu sehen, der im Lappland-Urlaub entstanden war. Stefano und Romina raufen und kuscheln im Bett. Ex-TV-Bachelorette Gerda Lewis schrieb darunter: "Oh man, ihr seid so goals!"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Tatsächlich haben Stefano und Romina viele Höhen und Tiefen hinter sich, die sie alle gemeinsam meisterten. So überwandt sie dank ihm eine Hyaluron-Sucht. Er habe ihr beigebracht, "auf andere Dinge Wert zu legen" anstatt sich dem Beauty-Wahn hinzugeben, verriet Romina einst der "Bild"-Zeitung. Zuletzt bangten sie und Stefano um ihren Hund, als dieser zeitweise in eine Tierklinik eingewiesen werden musste.

Anzeige

Anzeige

Wissenswertes über Stefano

Ob Stefano und Romina auch weiterhin in Kontakt bleiben? Zumindest ist davon auszugehen, dass er seine Kochvideos zukünftig ohne ihr Mitwirken abdrehen wird. Angesichts der zahlreichen originellen Clips auf seinem Instagram-Kanal ist es schwer zu glauben, dass Stefano mit Anfang 20 erstmals am Herd stand. Im Interview mit "Express" verriet der heute 32-Jährige, er habe sich vorher aus Respekt "nie in die Küche getraut". Bis dahin habe er sich von seinen Eltern und Bruder Giovanni bekochen lassen.

Stefano betont in den sozialen Medien immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie sei. Dabei besucht er vor allem seinen Eltern regelmäßig. Mit Bruder Giovanni würde er gerne wieder "ein bisschen mehr zusammen essen", so Stefano. "Wir sehen uns tatsächlich so wenig, weil wir beide so viel arbeiten."

Stefano Zarrella gibt auf Instagram die Trennung von Romina bekannt. © Instagram / Stefano Zarrella

Hier holt sich Romina Trost

Auch Romina kann sich in der schweren Zeit auf ihre Familie verlassen. Nicht umsonst machte sie ihrer Mutter einst eine süße Liebeserklärung. "Ich trage so viel von dir in meinem Herzen", schrieb Romina zu einem Bild mit ihrer Mama.

Auf wen sie ebenfalls zählen kann, ist kein Geringerer als ihr Freund Twenty4tim. Der Social-Media-Star, mit dem Romina schon das ein oder andere Video aufnahm, gab in einer Instagram-Story an, gerade "ganz lange" mit der Laufstegschönheit telefoniert zu haben. Kurz davor war ihre Trennung von Stefano bekannt geworden. Dass das Beziehungsende Thema war in diesem Telefonat, darauf lässt Twenty4tim's emotionale Beichte schließen, er habe gerade weinen müssen.