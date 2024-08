Überraschendes Comeback bei "Grey's Anatomy": Welcher Star nach 17 Jahren wieder dabei ist

Das ist eine kleine Sensation für Fans: In der kommenden 21. Staffel von "Grey's Anatomy" wird es ein Rekord-Comeback geben. Es kehrt eine Figur zurück, die letztmals vor 17 Jahren im "Grey Sloan Memorial Hospital" zu sehen war. Herzlich willkommen zurück, Sydney Heron!

Es wurde zu einer eigenen kleinen Tradition, dass bei "Grey's Anatomy" immer mal wieder ehemalige Belegschaftsmitglieder für Gastauftritte zurückkehren. In der nächsten Staffel, der 21. seit der Premiere der Arztserie 2005, kehrt jemand zurück, der so lange "verschollen" war, wie noch niemand zuvor: Sydney Heron, gespielt von Kali Rocha (52), wird in drei der zehn Folgen von Staffel 21 zu sehen sein.

Kali Rocha feiert in der 21. Staffel ihr "Grey's Anatomy"-Comeback. © picture alliance / Andy Kropa/Invision/AP | Andy Kropa

Sydney Horen zog gegen Miranda Bailey den Kürzeren

Sydney ist - beinahe - ein Urgestein. Sie tauchte erstmals in Episode 15 der zweiten Staffel als freche Assistenzärztin für Chirurgie auf. Sie war im selben Jahrgang wie Miranda Bailey (Chandra Wilson), vertrat diese während ihres Mutterschaftsurlaubs als Betreuerin der Assistenzärzt:innen und war sogar im Rennen um den Posten als Chefärztin, musste aber Callie Torres (Sara Ramírez) den Vortritt lassen, die dann durch Bailey ersetzt wurde.

Sydney beeindruckte die Praktikant:innen sofort mit ihrem ewigen Optimismus und ihrer "Heilen mit Liebe"-Philosophie. Die hatte sie übernommen, nachdem sie einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte, als sie den Kampf um das Leben eines Patienten verlor.

In Staffel 3 war Sydney in einer wiederkehrenden Rolle in fünf Episoden zu sehen und tauchte auch in Staffel 4 noch zweimal auf. Dann verschwand sie. Was genau geschah, blieb im Dunkeln. In der 16. Staffel sagte Miranda im Gespräch mit Meredith Grey (Ellen Pompeo) einmal wehmütig, dass sich aus ihrem Jahrgang nacheinander alle verabschiedet hätten, bis nur noch sie und Callie übrig geblieben seien. Da Sydney auch in dieser Klasse war, deutete dies darauf hin, dass sie nicht mehr im Grey Sloan Memorial Hospital arbeitete.

Kali Rocha spielte in 30 Kinoprojekten mit

Schauspielerin Kali Rocha blieb nach ihrem Ausstieg bei "Grey's Anatomy" den TV-Serien treu. Von 2013 bis 2017 spielte sie in allen vier Staffeln der Disney-Channel-Komödie "Liv und Maddie" eine Hauptrolle als Karen Rooney. Anschließend war sie als Marcy in "Man with a Plan" zu sehen, einer Sitcom, die 2017 auf ProSieben erstmals in Deutschland zu sehen war. Auch diese Serie wurde nach vier Staffeln 2020 eingestellt. Auch in fast 30 Kinofilmen spielte sie mit. Ihr größter Erfolg war der Erotik-Thriller "The Loft" (2014).