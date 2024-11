Überraschendes Geständnis: Darum hat Tom Kaulitz ein "komisches Gefühl" beim Sex mit Heidi Klum

"Mein Mann ist mein Match!" Heidi Klum (51) findet, dass ihr Gatte Tom Kaulitz (35) perfekt zu ihr passt. Das gilt auch für den Sex, wie sie in einem Interview freimütig erzählte. Tom wiederum ließ verlauten, dass ihn bei allem körperlichen Glück mit Heidi dann doch eine ganz bestimmte Sache stört.

In einem Interview mit "The Times" wurde GNTM-Chefin Heidi darauf angesprochen, mit welchem Sport sie ihren top trainierten Körper in shape hält. Heidi antwortete offen: "'Sport en chambre' ist meine Lieblingsbeschäftigung - auf Französisch klingt es besser." Gemeint ist weder Yoga noch Pilates, sondern: Sex. Und der mit ihrem Mann Tom sei "sehr gut".

Prinzipiell scheint das Tom auch so zu sehen. Allerdings offenbarte er im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", dass ihn eine Sache dann doch stört. Nämlich ungebetene, neugierige Zuschauer.

Sex mit Heidi? Uschi und Jäger müssen draußen bleiben

Eine Zuhörerin wollte von Tom und seinem Podcast-Partner Zwillingsbruder Bill wissen, ob auch sie Probleme hätten, wenn sie beim Sex von Haustieren beobachtet würden. Und: Ja, das haben sie!

Tom, Heidi und auch Bill sind große Hunde-Liebhaber. Tom und Heidi haben "Jäger" und "Uschi" daheim, Bill kuschelt gern mit Hündin "Alfia". Wenn es dann um Zärtlichkeiten mit menschlichen Partnern geht, sind die Vierbeiner aber nicht immer herzlich willkommen.

Tom gestand im Podcast: "Jäger sitzt dann neben mir und ich frag mich immer, was der dann denkt. Er guckt mich so an, als würde er denken: 'Was macht Papa da jetzt mit Mama?'" Bill kenne das Gefühl, meinte er: "Mir geht das auch so. Die Alfia guckt dann auch. Die denkt: Was macht der denn da?" Bill fuhr fort: "Ich sag mal so: Da kommen natürlich viele Geräusche zusammen und so. Ich habe das auch mal gehabt, dass Alfia dann auch dazwischenspringt."

Heidi Klum mag "stundenlangen Sex" - und Tom Kaulitz beschert ihn

Tom erklärte sein Unwohlsein. "Man hat ja auch mit den Tieren das Verhältnis, als wären das die Babys. Bei seinen Kindern würde man natürlich niemals erlauben, dass die zugucken. Von daher hat man natürlich auch ein komisches Gefühl, wenn die Hunde daliegen", meinte er. "Also ich habe kein Problem, wenn sie im Raum sind und sie schlafen und machen ihr Ding, dann ist das für mich okay." Säßen die Tiere jedoch "direkt daneben", sei für ihn "eine Grenze erreicht" und er scheuche sie weg.

Einmal des Schlafzimmers verbannt, müssen Jäger und Uschi ab und zu ziemlich viel Geduld haben. Denn Heidi Klum mag, wie sie Anfang des Jahres in dem Podcast "Call Her Daddy" offenbarte, "stundenlangen Sex". Tom, so schwärmte sie weiter, beschere ihn ihr. Der Sex mit ihm sei "endlos, heiß, wild".