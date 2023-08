Diesen Sommer wurde Heidi Klum 50 Jahre alt - im Bikini macht das deutsche Supermodel aber immer noch eine Topfigur. Auf Instagram stellte sie sich nun vor den Augen mehrerer Millionen Follower auf die Waage.

Schon ein kurzer Blick auf das Instagram-Profil von Topmodel Heidi Klum genügt und man weiß sofort: Diese Frau fühlt sich in ihrem Körper pudelwohl. Kein Wunder, schließlich sieht man der gebürtigen Bergisch-Gladbacherin ihr Alter überhaupt nicht an. Auch mit 50 Jahren ist Heidi immer noch knackig und durchtrainiert - und gab nun vollkommen überraschend preis, wie viel sie auf die Waage bringt.

Im Clip erfährst du, wie oft Topmodel Heidi Klum sich auf die Waage stellt

In einer Fragerunde auf Instagram wollte einer ihrer über elf Millionen Follower ganz unverblümt wissen, wie viel Heidi Klum wiegt. Eine Frage, auf die die GNTM-Schöpferin offenbar partout keine Antwort wusste - und der Sache prompt selbst auf den Grund ging. Vor laufender Kamera stellte Heidi sich auf die Waage. Das Ergebnis? 138 Pfund, als 62,5 Kilo auf eine Körpergröße von 1,76 Metern - und das ganz ohne Diät und Kalorienzählen, wie sie gegenüber dem "Red Magazine" ausgeplaudert hat.

Traumbody ohne Diät: Das ist das Figur-Geheimnis von Heidi Klum

Demnach verlässt sich Heidi Klum beim Thema Ernährung schon seit einigen Jahren nur noch auf ihre Instinkte. Das gelinge ihr am besten, indem sie so viel wie möglich auch selbst kocht. "Du bist, was du isst. Ich gehe nicht oft essen und bestelle auch nicht oft, das finde ich ein bisschen tricky. Man weiß einfach nicht, was drinsteckt", so die Blondine gegenüber "Entertainment Tonight". Heidis Präferenz: Ein leichtes Frühstück, beispielsweise ein frischer Smoothie mit viel Obst und verschiedenen Superfoods wie Chia, Acai oder Matcha, oder auch in Hühnerbrühe gegarte Eier für den extra Protein-Boost am Morgen.

Insgesamt gibt's über den Tag verteilt drei Mahlzeiten - und die letzte davon nicht später als 18 Uhr: "Ich glaube, es ist besser für den Körper, früh zu essen, sodass er mehr Zeit hat, zu verdauen." Bei der Auswahl der Gerichte setzt Heidi offenbar keine Grenzen. Wie aktuelle Instagram-Schnappschüsse aus dem diesjährigen Sommerurlaub auf Capri zeigen, hat sie offenbar eine große Vorliebe für Früchte und Gemüse - ab und an landet wohl aber auch mal eine leckere Pizza auf dem Teller der Vierfachmama. Ihrer Figur scheint diese gesunde Einstellung zum Thema Essen offensichtlich zugute zu kommen.