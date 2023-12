Überraschung für Tokio-Hotel-Fans: Die Band geht 2025 wieder auf Europatour! 

Mit einem "Überraschung, ihr Mäuse!" haben Tokio Hotel eine neue Tour bei Instagram angekündigt. "Wir gehen 2025 wieder auf große Europatour", freut sich die Band über das verfrühte Weihnachtsgeschenk an ihre Fans.

In diesen deutschen Städten spielen Tokio Hotel

Wie dem Instagram-Beitrag von Tokio Hotel zu entnehmen ist, geht die "The Tour 2025" am 4. März 2025 in Ludwigsburg los. Für die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz (34), Georg Listing (36) und Gustav Schäfer (35) geht es am 6. März weiter nach Frankfurt und am 7. März nach Köln.

Es folgen Tour-Stopps in europäischen Metropolen wie Paris, Barcelona, Zürich und Wien, bevor Tokio Hotel dann am 21. März nach Deutschland zurückkehren und in Leipzig spielen. Weitere bisher angekündigte Konzerte sind am 22. März in Hannover, am 27. März in Berlin und am 28. März in Hamburg. Der bisher letzte Termin ist der 31. März im finnischen Helsinki.

Ein exklusiver Pre-Sale für die Karten zu den Shows in Deutschland habe laut des Beitrags von Tokio Hotel bereits begonnen. Der reguläre Vorverkauf für Konzerttickets soll am 8. Dezember um 15 Uhr starten.

Ihr aktuell neuestes Album "2001" haben Tokio Hotel im vergangenen Jahr veröffentlicht. Der Titel ist ein Verweis auf die Anfänge der Band. 2001 hatten die Kaulitz-Zwillinge erstmals ihre Bandkollegen Listing und Schäfer getroffen. Vielleicht haben sie bis zum Start der Europatour aber auch schon neue Songs im Gepäck.