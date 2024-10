Unerwartete Botschaft: Prinzessin Kate richtet persönliche Worte an ihre Fans

Prinzessin Kate hat ihre Chemotherapie abgeschlossen und wagt sich seitdem immer wieder in die Öffentlichkeit. Am 26. September 2024 ging sie ganz heimlich ins Ballett und postete danach eine persönliche Botschaft an alle ihre Fans.

Erst im Sommer beendete Prinzessin Kate ihre Chemotherapie, der sie sich präventiv gegen ihre Krebserkrankung unterzog. Nun erklärte sie diese für beendet, trotzdem liegt noch ein weiter Weg bis zur vollen Genesung vor ihr.

Seit dem Ende der Chemo zeigt sich die 42-Jährige zuletzt Ende Juli beim Finale von Wimbledon. Ihr Auftritt wurde begleitet von Standing Ovations, weil sich alle so sehr freuten, ihre künftige Königin zu sehen. Ihr Ruf als neue "Prinzessin der Herzen" scheint sich immer mehr zu verfestigen - ein Spitzname, den vorher Schwiegermama Lady Diana innehatte (und sicher sehr gerne mit Kate teilen würde).

Anfang des Jahres hatte sich Kate vollständig zurückgezogen, um sich auf ihre Gesundheit konzentrieren zu können. Noch immer bleiben Auftritte in der Öffentlichkeit eine Rarität. Die Begründung lieferte sie in einem Instagram-Video vom 9. September: "Obwohl ich die Chemotherapie abgeschlossen habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung noch lang und ich muss weiterhin jeden Tag so nehmen, wie er kommt."

Inkognito: Kate besucht heimlich das Ballett

Scheinbar hatte die Prinzessin am 26. September 2024 einen guten Tag: Sie besuchte still und heimlich eine Ballettaufführung! Erst nach der Veranstaltung meldete sie sich auf "X" ("Twitter") zu Wort.

Darin gratulierte sie dem English National Ballet und dem Sadler Wells-Theater für eine "wunderbar kraftvolle, bewegende und inspirierende Perfomance von Akram Khans Giselle" und lobte "Kreativität in ihrer besten Form". Und setzte am Ende des Postings noch ein "C", damit auch jedem klar war, dass die Message von ihr und nicht Ehemann William (mit dem sie sich den offiziellen Account teilt) stammt.

Prinzessin Kate: Schöpft sie Kraft aus der Kunst?

Alle, die jetzt sehnsüchtig nach Fotos von Kate warten: Derzeit sind noch keine veröffentlicht, schließlich handelte es sich auch nicht um einen offiziellen Job von Kate als Senior Royal. Kunst und Kultur waren, wie Sport, schon immer Interessensgebiete von ihr und Prinz William, die sie scheinbar wieder aufleben lassen will.

Die Krebserkrankung habe "William und mich vor allem daran erinnert, nachzudenken und dankbar für die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben zu sein, die so viele von uns oft für selbstverständlich halten." . Es scheint, als habe es sich beim Ballettbesuch um einen ganz privaten Moment gehandelt zu haben, aus dem sie hoffentlich auch Kraft schöpft.

Wahrscheinlich müssen wir uns generell noch etwas gedulden, bis neue Fotos der Princess of Wales von Veranstaltungen veröffentlicht werden. Denn zu ihrem prallen Terminkalender wird die Brünette erst man nicht zurückkehren. Im schon erwähnten Instagram-Video sagte sie: "Ich freue mich jedoch darauf, wieder an die Arbeit zu gehen und in den kommenden Monaten, wenn ich kann, einige weitere öffentliche Verpflichtungen zu übernehmen."