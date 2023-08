"Unverschämt schön": Sarah Engels postet sexy Urlaubs-Fotos - Fans sind begeistert!

"Probier's mal mit Gemütlichkeit." Diesen Hashtag setzte Sarah Engels (29) unter ihren jüngsten Post auf ihrem Instagram-Kanal. Auf zwei Bildern zeigt sie sich entspannt, auf einem davon räkelt sie sich auf einem Baumstamm. Die (meisten) Fans sind begeistert.

Wenn jemand eine Reise tut, dann kann sie viel erzählen. Und zeigen. Das tut Sarah Engels. Im Moment genießt sie ihre Zeit auf Zypern. "Ich schreibe mein eigenes 'Dschungelbuch' mit meiner Familie", lautet die Caption unter dem Post. Er besteht aus zwei Bilder, auf dem sich Sarah in einem Dschungel-ähnlichen Ambiente zeigt und sich nur im Bikini auf einem Baumstamm räkelt.

Welche Sorgen plagen Sarah Engels?

Familie, das sind für Sarah: Ihr zweiter Mann Julius (30), der Sohn aus der ersten Ehe mit Pietro Lombardi, Alessio (8) und die im Dezember 2021 geborene Tochter Solea Liana. Zu viert sind sie derzeit sehr viel unterwegs. Nach Reisen in die Türkei und nach Madeira sind sie nun auf Zypern.

Die Reaktionen auf die neuen Bikini-Fotos sind hauptsächlich positiv. "Wie schön kann ein Mensch sein?", schreibt eine Bewunderin, eine andere notiert "Du wirst immer schöner", eine weitere "Unverschämt schön". Dass nicht alles nur aus Leichtigkeit in Sarahs Leben besteht, darauf lässt der zweite verwendete Hashtag schließen: "Schmeiß die Sorgen über Bord."

Ehemann Julius: Sarah Engels' großer Ruhepol

Ihr Leben in der Öffentlichkeit ist hektisch. Das fällt auch der "DSDS"-Gewinnerin von 2011 nicht immer leicht. In ihrem Ehemann hat sie eine große Unterstützung gefunden. Unter ein Bild mit Julius schrieb sie vor zwei Wochen: "In einer Welt voller Chaos ist er meine Ruhe."