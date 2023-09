Verena Kerth schießt nach Ehe-Aus gegen Amira und Oliver Pocher: "Karma!"

In ihrem Podcast "Die Pochers!" kritisierten Amira und Oliver Pocher kurz vor ihrem Ehe-Aus die Beziehung von Verena Kerth und Marc Terenzi. Nachdem der Comedian und die Moderatorin am Donnerstag ihre Trennung bekannt gegeben haben, lässt es sich Verena Kerth natürlich nicht nehmen, zurückzuschießen. Doch was sagt sie zum Ehe-Aus der Pochers?

Anzeige

Das halten die Pochers von Verena Kerth und Marc Terenzi

Nachdem Verena Kerth und Marc Terenzi Ende August mit ihrer Beziehung einmal mehr für Schlagzeilen gesorgt hatten, kamen Oliver und Amira Pocher in ihrem Podcast "Die Pochers!" auf das Paar zu sprechen. Dabei bezeichnete Amira die beiden als "pures Gift füreinander". Der Comedian ging sogar noch einen Schritt und weiter und sprach von einem "Prügel- und Promille-Pärchen".

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Die Pochers schießen gegen Verena Kerth und Marc Terenzi

So reagiert Verena Kerth auf das Ehe-Aus der Pochers

In ihrer neuesten Podcastfolge machten Amira und Oliver Pocher am Donnerstag publik, dass sie zukünftig getrennte Wege gehen. Die Trennung sei letztendlich von der TV-Moderatorin ausgegangen.

Diese Neuigkeiten lässt Verena Kerth nicht unkommentiert. In ihrer Instagram-Story äußerte sie sich am Donnerstagabend zum Ehe-Aus, während sie mit ihrem Verlobten Marc durch die Münchner Innenstadt schlenderte. Dabei gab sie ganz offen zu: "Also irgendwie kann ich es mir jetzt gar nicht verkneifen." Und weiter:

Es gab ja mindestens 50 Google-Alerts, wie Familie Pocher über uns ihre Meinung kundgetan hat. Verena Kerth, , 2023

Daraufhin blickte sie vielsagend in die Kamera und sagte: "Karma... ." Ihr Ehemann Marc beendete den Satz mit den Worten: " ...is a bitch" (auf Deutsch bedeutet das so viel wie: "Jeder bekommt das, was er verdient").

Was Amira und Oliver Pocher wohl davon halten? Es bleib abzuwarten, ob sie sich noch einmal dazu äußern.