Verlobt: Ed Westwick hat seiner Freundin Amy Jackson einen Antrag gemacht

Ed Westwick (36) und Amy Jackson (31) wagen den nächsten Schritt: Das Paar hat sich verlobt - und das vor einer traumhaften Kulisse im Schweizer Skiort Gstaad. Bilder, die der "Gossip Girl"-Star auf Instagram veröffentlicht hat, dokumentieren den romantischen Heiratsantrag.

Der Schauspieler hat auf einer Hängebrücke auf Knien um die Hand seiner Partnerin angehalten. "Zur Hölle: Ja", kommentierte Amy Jackson. In voller Skimontur strahlen die beiden auf weiteren Bildern in die Kamera. Zahlreiche Freund:innen und Fans zeigen sich begeistert und schicken Glückwünsche zur Verlobung in den Kommentaren. Darunter auch Westwicks "Gossip Girl"-Kollegin Kelly Rutherford (55). Die Schauspielerin hinterließ zwei Herzen.

Das Paar hatte 2022 seinen ersten öffentlichen Auftritt

Westwick und Jackson sind seit 2021 ein Paar. Im Juli 2022 zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Die 31-Jährige ist ebenfalls Schauspielerin und startete ihre Karriere 2010 in Indien. Neben einigen Bollywood-Filmen spielte sie von 2017 bis 2018 in der US-Serie "Supergirl".