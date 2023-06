Ungeschminkt am Pool: Verona Pooth begeistert Fans mit sexy Foto auf Instagram

Das Wichtigste in Kürze Verona Pooth ist ein alter Hase im Showgeschäft und weiß, wie man sich in Szene setzt.

Auf Instagram teilte die ehemalige TV-Moderatorin nun ein Foto, das ihre Fans ganz begeistert.

Ganz ungeschminkt posiert Verona sexy am Pool.

Anzeige

Sexy? Kann sie! Dass Verona Pooth als ehemalige TV-Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin nach mehr als 30 Jahren im Showgeschäft weiß, wie man sich vor Kameras bewegt, ist keine große Überraschung. Und dennoch sorgt ihr neuester Instagram-Post für Begeisterung pur bei ihren Fans.

Sieh dir im Video das Foto von Verona an:

Anzeige

Anzeige

Ungeschminkt im sexy Badeanzug: Verona Pooth teilt Sommer-Schnappschuss

Sie hat alles mal ausprobiert - mit Erfolg! Verona Pooth war Schauspielerin, TV-Moderatorin, Sängerin und Model. Mit den Jahren wurde es um die Unternehmerin zwar ein bisschen ruhiger, doch hin und wieder sieht man die 55-Jährige doch noch über den einen oder anderen roten Teppich schreiten. Und auch auf Instagram beweist die Zweifachmutter immer wieder: Sie hat es noch ganz schön drauf, wenn es darum geht, die Blicke auf sich zu ziehen! Und genau das bewies sie jetzt erst wieder mit einem sexy Schnappschuss aus dem Sommerurlaub.

Auf Instagram zeigt sich die Ex-"Peep!"-Moderatorin nun sexy im Badeanzug. Doch nicht nur das, natürlich posiert Verona auch wie eh und je - und begeistert damit ihre rund 632.000 Follower und Followerinnen. Entstanden ist das Foto im Florida-Urlaub, wie Verona ihrer Community mitteilt. Die Freude, dass das Wetter auch in ihrer Heimat Deutschland so gut ist, ist bei der Brünetten umso größer. Erfreut sind auch Veronas Fans. Die belohnen den sommerlichen Schnappschuss mit zahlreichen bewundernden Kommentaren, die nicht nur Veronas Outfit und ihre ungeschminkte Natürlichkeit bewundern, sondern auch ihren durchtrainierten Körper. "Liebe Verona , deine Beine sind der Wahnsinn", lautet beispielsweise nur einer der vielen Kommentare.

Verona Pooth durchtrainiert am Pool: Für ihren Körper muss sie hart arbeiten

Dass ihr durchtrainierter Hammer-Body, den sie nur allzu gerne auch mal präsentiert, nicht von ungefähr bekommt, betonte Verona in der Vergangenheit bereits mehrfach. Neben einer ausgewogenen Ernährung gehören auch knallharte und schweißtreibende Workouts zum Alltag der 55-Jährigen, wie sie nicht selten auch auf Instagram zeigt. Im Interview mit "spot on news" erklärte sie einst:

Ich liebe es, mich zu bewegen. Besonders das Glücksgefühl nach einem guten Workout ist großartig. Dann ist man ja auch irgendwie stolz auf sich, dass man dem Körper etwas Gutes getan hat Verona Pooth/"spot on news"

Von Crash-Diäten hält die Unternehmerin jedoch nichts. Für sie ist es wichtig, ihrem Körper nachhaltig und gesund etwas Gutes zu tun. Auch Hungern kommt für die Ex von Poptitan Dieter Bohlen nicht infrage. Sie isst so viel sie will, achtet aber darauf, was sie zu sich nimmt. Eine Ausnahme gibt es aber dennoch, wie sie "spot on news" ebenfalls verriet: Einmal in der Woche ist im Hause Pooth Cheat Day. Dann isst Verona, worauf sie Lust hat. Gepaart mit schweißtreibenden Trainingssessions ein Konzept, das ganz offensichtlich aufgeht. Daran jedenfalls lassen die Pool-Pics von Verona keinen Zweifel. Eine absolute Win-Win-Situation also, für Verona, ihre Gesundheit und beim Anblick ihrer sexy Schnappschüsse natürlich auch für ihre zahlreichen Fans.

Übrigens: Nicht nur Verona zeigt sich ab und an ungeschminkt. So sehen Stars wie Heidi Klum ohne Make Up aus!