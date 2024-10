Veronica Ferres hat mit Pierce Brosnan gedreht: "Da hält mancher 20-Jährige nicht mit"

Veronica Ferres (59) mag James Bond. Noch mehr schwärmte sie zuletzt aber vom ehemaligen 007-Darsteller Pierce Brosnan (71). Mit dem drehte sie nämlich einen Western. In "The Unholy Trinity" spielt sie die taffe Ehefrau eines Sheriffs - gespielt von Brosnan.

"Ich bin die Ehefrau von James Bond", könnte Veronica Ferres sagen. Na ja, fast. Fest steht: Ferres kennt sich aus mit prägenden Rollen. Nachdem sie 1996 in der Rolle der Franziska Herr-Gross in "Das Superweib" den Durchbruch als Schauspielerin schaffte, blieb das Prädikat "Das Superweib" lange an ihr haften. Und Pierce Brosnan war nun mal viele Jahre lang "James Bond". Viermal spielte er den berühmtesten Geheimagenten der Welt zwischen 1995 und 2002.

Aber Brosnan spielte auch 100 andere Figuren in Film und Fernsehen, bewies sein Können nicht nur in schwungvollen Rollen wie in "Mamma Mia!", sondern auch in Actionfilmen wie "Death Train" oder "Dante's Peak". Action war auch in "The Unholy Trinity" gefragt. Und Ferres war begeistert, wie routiniert, körperbetont und cool der ehemalige "Sexiest Man Alive" (2001) auch noch mit 71 Jahren ans Werk ging.

Veronica Ferres: Für die Reitszenen brauchte sie kein Stunt-Double

"Wenn man sieht, wie Pierce Brosnan seine Stunt-Szenen selber macht, kann man nur sagen: Da kann mancher 20-Jähriger nicht mithalten", lobte Ferres ihren Drehpartner im Rückblick auf ihre gemeinsame Arbeit im US-Bundesstaat Montana. Dort wurde im Oktober 2023 im Paradise Valley der Rocky Mountains gedreht, ganz in der Nähe des Schauplatzes der Serie "Yellowstone". Ferres war angetan von der Arbeit ihres Partners, der solche Action-Szenen oft ohne vorherige Proben drehe: "Er hat so viel Erfahrung, er schüttelt das aus dem Handgelenk."

Mit 71 sei Brosnan also noch lange nicht zu alt für einen Western und Szenen hoch zu Ross. Und Ferres mit 59 auch nicht. Denn die Stuntfrau, die für alle Fälle bereitgestanden habe, um für sie einzuspringen, wurde "kein einziges Mal" benötigt - Ferres kann Reiten. Bei Instagram (139.000 Follower) bezeichnete sie sich erst vor wenigen Tagen - zu einem Bild, dass sie spektakulär hoch zu Ross zeigt - als "Einmal Horsegirl, immer Horsegirl" und ergänzte, dass Pferde "seit meiner Kindheit meine treuen Begleiter" seien.

In "The Unholy Trinity" spielt Ferres die taffe Gattin des ebenso harten Sheriffs. "Es ist eine moderne Frauenfigur, die die Hosen anhat", erklärte Ferres, wie "ntv" berichtete. "Eine Frau, die sich nicht scheut, in der Nacht aufs Pferd zu steigen und im Galopp zu einem Notfall in der Stadt zu reiten."

In dem Western, der vor wenigen Tagen beim "Zürich Film Festival" Weltpremiere feierte, geht es ordentlich zur Sache. Im Mittelpunkt steht Henry Broadway (Brendon Lassard), der Sohn eines Mannes, der für ein Verbrechen gehängt wurde, das er nicht begangen hatte. Sein letzter Wunsch war es, dass sein Sohn den Mann finden möge, der der wahre Mörder war und den Unschuldigen an den Galgen brachte.

Auf seiner Suche kommt Henry in die Westernstadt Trinity, wo Sheriff Gabriel Dove (Brosnan) über das Gesetz wacht. Was nicht so einfach ist, weil der Outlaw St. Christopher (Samuel L. Jackson) hier sein Unwesen treibt. Die beiden geraten aneinander, Henry zwischen die Stühle und Doves Frau Sarah (Ferres) an ihre Grenzen.

