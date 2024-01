Veronica Ferres ungeschminkt auf Instagram: So reagieren ihre Fans 

"No Filter. No Make-up - Just pure", schrieb Veronica Ferres unter das Instagram-Foto von einem ihrer letzten Arbeitstage 2023. Ein klares Statement in der Welt der vielfach bearbeiteten und optimierten Bilder. Doch nicht alle Fans sind von dem - vermeintlichen - Schnappschuss begeistert.

Anzeige

Etwas müde und ernst wirkt Schauspielerin Veronica Ferres (58) auf dem Foto. Sie trägt eine weiße Bluse aus Satin oder Seide. Das gewellte Haar fällt ihr locker über die Ohren, den Hals schmückt ein filigranes Goldkettchen. Eine attraktive Frau, keine Frage. Aber auch eine ungeschminkte? Trotz Ferres' Behauptung haben da einige ihrer Follower ihre Zweifel. Und so findet sich neben Begeisterung auch Kritik unter dem Post.

Im Clip: Hier zeigt sich Veronica Ferres ganz natürlich

Anzeige

Anzeige

Umstrittener Trend

Seit einigen Jahren zeigen sich immer wieder Prominente ungeschminkt auf ihren Social-Media-Kanälen. Zum einen, um Nähe zu den Fans zu suggerieren, zum anderen als Statement gegen den Selbstoptimierungszwang unserer Zeit. Manche, etwa Alicia Keys oder zuletzt Pamela Anderson, wagen sich "oben ohne" sogar auf den roten Teppich. Ein Trend, der nicht nur Fans hat: Denn meist sehen die Stars ohne viel Schminke trotzdem so gut aus, dass sie "Normalo"-Frauen damit mitnichten Mut machen, im Gegenteil. Teils mag die pure Schönheit an der geschickten Ausleuchtung der Fotos liegen, teils aber auch daran, dass ungeschminkt eben nicht immer ungeschminkt ist.

"Wieso dieses Theater?"

Und das dürfte auch das Problem am "Bare Face" der Ferres sein. Ein bisschen zu rosa schimmern ihre Lippen, ein bisschen zu dunkel umrahmt wirken ihre Augen. "Mit Lippenstift und Kajal just pure?", lautet denn auch prompt einer der Kommentare unter ihrem "No Filter. No Make-up"-Foto. Eine andere Userin schreibt: "Sorry, aber es ist deutlich zu erkennen, dass du geschminkt bist … Wieso dieses Theater?"

Und es geht noch fieser: "Ja ne, ist klar. Voll mein Humor. Wenigstens hat ihr die Scham über die Lüge ein wenig Rouge auf die Wangen 'gezaubert'. Ich rätsele aber noch, welche Allergie ihr einen Eyeliner- oder Lippenausschlag beschert hat." Auch von Hyaluron- und Botoxbehandlungen ist in den Kommentaren die Rede. Veronica Ferres schweigt dazu.

Anzeige

"Natur ist die beste Entscheidung"

Möglich natürlich, dass es sich bei der Kajallinie um Permanent-Make-up handelt und beim Lippenschimmer lediglich um die Spur eines Pflegestiftes. Oder dass der Eindruck eines dezent geschminkten Gesichtes aus anderen Gründen täuscht. Immerhin einige Fans nehmen der Schauspielerin ab, dass sie da ihr ganz natürliches Gesicht zeigt, und finden lobende Worte: "Brauchst auch nicht, Natur ist immer die beste Entscheidung", heißt es da zum Beispiel oder auch schlicht: "Schönes Bild". Die Wahrheit kennt letztlich nur "Vroni" selbst - und vielleicht ihr Ehemann Carsten Maschmeyer (64) …