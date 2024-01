Victoria Beckham: Ihr Mann David Beckham bekam Hühner zu Weihnachten!

Victoria (49) und David Beckham (48) haben mehrere Millionen auf dem Konto und können sich einige Luxusgüter leisten. Klar, dass sich die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk etwas schwierig gestaltet. Die Designerin hat sich in diesem Jahr etwas Ausgefallenes einfallen lassen.

Anzeige

Ein paar Hühner und ein Hahn

"Was schenkt man David Beckham zu Weihnachten?", fragte sich die frühere Sängerin der Spice Girls und stand damit vor einer Frage, die sich viele andere Frauen über ihre Männer wohl auch stellen. In einem Video auf ihrem Instagram-Account zeigte sie aber, dass sie eine Antwort gefunden hat. In dem Clip ist der ehemalige Fußball-Star David Beckham mit Weihnachtsmütze in einem Tiergehege zu sehen. "Ich habe ein paar Hühner und einen Hahn", erklärte er beim Streuen von Samen. Die Modedesignerin, die die Aufnahmen filmte, bezeichnete sie als "Beckham-Hühner" und stellte fest, dass sie "ein bisschen kamerascheu" sind.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Romeo Beckham fehlte beim Familienfest

Das Ehepaar verbrachte Weihnachten mit seinen Kindern in Miami. Nur Romeo Beckham (21) fehlte, seine Mutter ließ den Kicker des englischen Vereins FC Brentford wissen: "Wir vermissen dich." Victoria Beckham postete zum Fest zwei Familienporträts und schickte damit Weihnachtsgrüße in die Welt. Auf einem kuscheln die beiden mit ihren Söhnen Brooklyn (24), Romeo (21) und Cruz (18) sowie Tochter Harper (12). Auf dem zweiten Bild ist auch Brooklyns Frau Nicola Peltz (28) mit von der Partie. Dazu schrieb Beckham: "Frohe Weihnachten! Viel Liebe von den Beckhams und den Peltz Beckhams."