"Victoria's Secret"-Comeback: Cher und ihr 40 Jahre jüngerer Freund im Rampenlicht

Es war der "Abend der Grande Dames". Nach sechsjähriger Pause feierte die "Victoria's Secret Show" ihr glanzvolles Comeback. Superstars waren Model-Legenden - und Pop-Ikone Cher, die auch mit 78 Jahren noch die Bühne rockte. Und das Dessert-Buffet - dazu hat sie einen ganz besonderen Bezug ...

Sechs Jahre lang schwebten die berühmten Engel von "Victoria's Secret" nicht in ihren prachtvollen himmlischen Dessous-Kollektionen über den Laufsteg. Jetzt wurde in New York ein überirdisches Comeback gefeiert. Versammelt war die Elite der internationalen Modelszene, ebenso Tyra Banks (50), die nach ihrem eigentlichen Rücktritt 2005 auf dem Catwalk triumphierend zurückkehrte.

Mit Kate Moss (50) und Carla Bruni (56), der Ehefrau von Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (69), traten zwei weitere Topmodel-Legenden auf. Von den ehemaligen "VS"-Superstars konnte nur Heidi Klum (51) nicht kommen, weil sie in München an der 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" arbeitet.

Heimlicher Star war Pop-Ikone Cher, die mit ihren Songs "Strong Enough" und "Believe" eine atemberaubende Show bot und Las-Vegas-Feeling verbreitete. Am Abend davor verzauberte sie Fans und Journalist:innen auf dem roten Teppich der "Victoria's Secret Fashion Show" am Arm ihres Lebensgefährten Alexander Edwards. Er ist 40 Jahre jünger als sie.

Cher: Ihre neue Liebe hat sie "völlig überrumpelt"

Vor rund 15 Jahren verriet Cher der Zeitschrift "Bunte", wie sie über Männer denkt. Die Showbiz-Legende, die sowohl den Oscar als auch Grammy, Emmy und (dreimal) Golden Globe gewann, kann auf zwei Ehen (mit Sonny Bono und Gregg Allman) und zahllose Romanzen mit Branchenkollegen (unter anderen: Tom Cruise, Gene Simmons, Richie Sambora, Val Kilmer, Eric Stoltz, Eishockey-Profi Ron Duguay) zurückblicken. Und sie tut es entspannt, wie sie "Bunte" damals mitteilte.

"Männer sind für mich wie Nachspeise", offenbarte sie "Bunte". Die könne man immer wieder genießen, nur nicht jeden Tag. "Aber deshalb muss man nicht auf köstliches Dessert verzichten. Manchmal lasse ich sogar das Dinner sausen und gehe gleich zur Nachspeise über."

So gesehen hat sie sich da ein sehr leckeres Häppchen ausgesucht. Ende 2022 wurde sie, wie sie damals erzählte, von ihrer Liebe zu dem Musikproduzenten Anthony Edwards "völlig überrumpelt."

Mit Anthony Edwards ist Cher seit zwei Jahren glücklich

So wie sie ziemlich "süß" über Männer urteilte, so entspannt sah sie die vielen kritischen Bemerkungen zu dem gewaltigen Altersunterschied. "Alle Statistiken würden sagen: Die Beziehung sei zum Scheitern verurteilt", zitierte sie Ende letzten Jahres "Der Spiegel". "Aber wir sind jetzt ein Jahr zusammen, und wenn es bei dem einen Jahr bliebe, hätte es sich auch gelohnt. Ich hätte die beste Zeit gehabt." Die "beste Zeit" dauert nun bereits fast zwei Jahre an.

Bei der Laufsteg-Extravaganza von "Victoria's Secret" klaute Cher eigentlich nur eine die Show. Tyra Banks' Auftritt im Engelskostüm bildete Abschluss und Highlight. Am Ende regnete es beim Feuerwerk Funken und Konfetti über dem Topmodel. Da war Cher - vielleicht - schon wieder am Dessert-Buffet ...