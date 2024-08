Viggo Mortensen: Schlüpft der "Herr der Ringe"-Star noch mal in die Rolle des Aragorn?

Viggo Mortensen (65) wurde als "Aragorn" in der "Herr der Ringe"-Trilogie zum Superstar. Nun könnte es zu einer Sensation kommen: der Rückkehr von "Aragorn" ins Kino. Und zwar mit dem Originaldarsteller, der eigentlich kein Fan von Franchise-Movies mit zahlreichen Fortsetzungen ist ...

Zwei Herzen schlagen in seiner Brust. Einerseits: Durch seine Rolle als "Aragorn" in der dreiteiligen "Herr der Ringe"-Kinoreihe wurde Viggo Mortensen zum Hollywood-Superstar. Die Rolle als Waldläufer, der zum König aufsteigt, öffnete ihm die Türen zu Geld und Ehre - und zu drei späteren Oscar-Nominierungen.

Andererseits: Der dänisch-amerikanische Schauspieler hält nicht viel von Fortsetzungsreihen, sogenannten Franchises. Im Interview mit "Variety" bezeichnete er Filme solcher Reihen als "oft nicht gut geschrieben" und "ziemlich vorhersehbar". Ganz so ernst und endgültig scheint er es aber nicht zu sehen: In dem geplanten "Ring"-Streifen "Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum" könnte er sich eine Rückkehr als Aragorn nach Mittelerde vorstellen. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen ...

Viggo Mortensen war dreimal für den Oscar nominiert - aber nie als Aragorn

Rund drei Milliarden Dollar spielten die drei Teile von "Herr der Ringe" (2001 bis 2003) an den weltweiten Kinokassen ein. Damit ist das Franchise eines der erfolgreichsten der Kinogeschichte. Also hat Viggo Mortensen dieser Fortsetzungsreihe eine Menge zu verdanken. Nach seiner "Aragorn"-Perfomance konnte er sich in Hollywood die Hauptrollen aussuchen - und nutzte das Sprungbrett.

Für seine Rollen in "Tödliche Versprechen - Eastern Promises" (2008), "Captain Fantastic - Einmal Wildnis und zurück" (2017) und "Green Book - Eine besondere Freundschaft" (2019) wurde er jeweils für den Oscar und den Golden Globe als bester Hauptdarsteller nominiert, eine Ehre, die ihm als "Aragorn" noch verwehrt blieb, obwohl die drei Filme für insgesamt 30 Oscars nominiert waren und 17 Mal gewannen.

Viggo Mortensen: Budget und Genre sind egal, die Story muss stimmen

Trotzdem ist Mortensen kein Fan von Fortsetzungen, wie er im Interview mit "Variety" gestand. Darin ging es zunächst "nur" um seine Einstellung als Schauspieler. "Ich suche oder vermeide kein bestimmtes Genre. Ich suche einfach nach interessanten Geschichten", sagte Mortensen. "Für mich ist es egal, um welches Genre es sich handelt, wie hoch das Budget ist oder wer sie produziert. Ich würde niemals einen Film machen, nur weil dieser oder jener Regie führt. Es muss um die Geschichte gehen. Und wenn ich denke, dass ich der Richtige für die Figur bin, steht das immer an erster Stelle."

Das gelte auch für Angebote, in ein Franchise einzusteigen: "Wenn jemand mit einem dritten oder neunten Teil von irgendwas zu mir käme und ich dächte, es sei eine großartige Figur und ich hätte etwas beizutragen, würde ich es tun. Ich bin nicht dagegen." Dann aber schränkte er ein: "Aber normalerweise sind sie nicht so gut. Ich finde sie normalerweise nicht so gut geschrieben. Sie sind irgendwie vorhersehbar."

Allerdings, sagte er mit einem Augenzwinkern auch:

Natürlich gibt's bei Rollenangeboten immer ein Problem: Muss ich sie annehmen, weil mir das Geld ausgeht? Viggo Mortensen, Juli 2024

Viggo Mortensen: "Von Aragorn viel gelernt"

Unter Geldmangel leidet Mortensen aktuell eher nicht. Er ist als Schauspieler und seit ein paar Jahren auch als Drehbuchautor und Regisseur (zuletzt vereinigte er bei "The Dead Don't Hurt" 2023 alle diese Talente) erfolgreich, macht "nebenbei" Musik, schreibt Gedichte, fotografiert und hat mehrere Platten und Schriften veröffentlicht.

Für 2025 steht noch kein Film von oder mit Mortensen in den Produktionsstartlöchern. Aber das könnte sich noch ändern. "Herr der Ringe"-Schöpfer Peter Jackson (62) plant die Produktion eines neuen Ablegers. Bei "Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum" soll Gollum-Darsteller Andy Serkis (60) Regie führen. Anfang des Jahres äußerte sich Mortensen gegenüber "GQ" über die Chancen für seine eigene Rückkehr nach Mittelerde. Er habe nichts dagegen, die Rolle des Aragorn nochmals zu übernehmen. "Ich spielte diesen Charakter gerne. Ich habe beim Spielen der Figur viel gelernt. Ich habe es sehr genossen."

Er hatte dann aber noch ein paar Einwände.

Rückkehr als "Aragorn"? Nur unter bestimmten Bedingungen

"Ich weiß nicht genau, was die Geschichte ist, ich habe sie noch nicht gehört", meinte er und betonte: "Die Geschichte muss Sinn ergeben. Ich würde es nur tun, wenn ich aufgrund meines jetzigen Alters und so weiter der Richtige dafür wäre. Ich würde es nur tun, wenn ich der Richtige für die Figur wäre. Es wäre albern, es anders zu machen."

Fans können schon mal mit dem Daumendrücken beginnen, dass es gute Drehbuchautoren gibt. Vielleicht ja Mortensen selbst?