Viviane Geppert mit trauriger Offenbarung 

Für Viviane Geppert könnte es privat wohl kaum besser laufen. Im Sommer vergangenen Jahres heiratete die Fernsehmoderatorin den Unternehmer Dusan Cvetkovic. Im Mai 2023 erblickte der erste Nachwuchs des Paares das Licht der Welt. Doch so rosig verliefen nicht alle Lebensabschnitte der 32-Jährigen. Auf Instagram plaudert Vivi nun aus dem Nähkästchen und verrät: Ihre Schulzeit hatte es ganz schön in sich.

Mobbing in der Schule: Im Clip spricht Vivi Geppert über ihre schlimme Erfahrungen

Während für einige die Schulzeit zu der schönsten Zeit im Leben gehört, war es für Viviane Geppert wohl eher das Gegenteil. Auf Instagram lässt die Moderatorin im Rahmen einer Kooperation zum Thema Selbstwert intime Einblicke in ihre Vergangenheit zu.

In die Schule ist Vivi früher nicht wirklich gerne gegangen. Sie hatte nur wenige Freunde, wie sie in ihrer Instagram-Story gegenüber ihren Followern erzählt. Während ihrer Zeit auf dem Gymnasium hatte sie sogar mit Mobbing zu kämpfen gehabt. Dazu erzählt sie:

Ich hatte immer das Gefühl, nicht so dazuzugehören und gar nicht so richtig zu wissen, warum. Viviane Geppert, Instagram

Dabei sei die Schulzeit laut Vivi eigentlich eine Phase, in der man nichts lieber möchte als dazu zugehören und "mit dem Strom zu schwimmen".

Jahre später: So denkt Vivi Geppert heute über ihre Mobbing-Schulzeit

Auch wenn die schlimmen Erfahrungen in ihrer Teenager-Zeit für viel Leid bei der Moderatorin gesorgt hatten, kann sie heute auch Positives aus dem Lebensabschnitt für sich mitnehmen. "Im Nachhinein muss ich aber sagen, hat mich das sehr sehr viel stärker gemacht und hat mir ein Selbstbewusstsein geschenkt, was mich bis heute durch das Leben trägt", so Vivi in ihrer Instagram-Story.

Das Thema Selbstwert empfindet die Moderatorin daher als sehr wichtig. Sie hat gelernt, sich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen zu lassen und viel mehr bei sich selbst zu sein. So nimmt sie als Lehre mit, sowohl zu ihren Stärken als auch zu ihren Schwächen und Fehlern zu stehen und sich gleichzeitig so zu akzeptieren, wie sie ist.