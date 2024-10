Vom Superhelden zum Prinzen: Steht Chris Hemsworth bald für Disney vor der Kamera?

Statt einer Prinzessin soll in der nächsten Disney-Realverfilmung eines Märchens ein Prinz im Mittelpunkt stehen - gespielt von keinem Geringeren als Action-Star und Marvel-Held Chris Hemsworth!

Anzeige

Chris Hemsworth wirkte in den vergangenen Jahren in zahlreichen Action-Filmen mit. Er machte sich als Thor im Marvel-Universum einen großen Namen und wurde zum gefeierten Action-Star. Doch nun soll er angeblich die Rolle eines Märchenprinzen übernehmen. Ob das wohl funktioniert?

Wie verschiedene US-amerikanische Medien, darunter "Deadline", berichten, soll dem Prinzen (auch bekannt als "Prince Charming") aus "Cinderella", der US-Version des deutschen "Aschenputtels" nun ein eigener Film gewidmet werden.

"Cinderella" wurde im Jahr 1950 als Zeichentrickversion verfilmt, 2015 folgte die Realverfilmung. Damals verkörperte "Game Of Thrones"-Star Richard Madden (38) den charmanten Prinzen, der nun von der Neben- zur Hauptfigur werden soll - gespielt offenbar vom "Avengers"-Star Chris Hemsworth (41)!

Hier siehst du Chris in seinem vertrauten Superhelden-Umfeld Schaue dir "Avengers" bei Joyn PLUS+ an

Anzeige

Anzeige

Was bislang bekannt ist

Zumindest soll sich der "Thor" aus dem Marvel Cinemetic Universe aktuell in Verhandlungen mit Disney befinden. Kein Wunder, wäre der Bruder von Miley-Cyrus-Ex Liam Hemsworth (34) doch sowohl optisch als auch aufgrund seiner charmanten Art eine Traumbesetzung für die Rolle.

Bekannt ist über den neuen Streifen ansonsten noch nicht viel, weder Drehbeginn noch Story-Details oder der weitere Cast. Immerhin aber der Regisseur ist bekannt: "Prince Charming" inszenieren und auch am Drehbuch mitschreiben wird Paul King (46), dessen letzter Film "Wonka" mit Timothée Chalamet (28) 2023 zum Kinohit wurde. Auch mit seinen zwei "Paddington"-Komödien (2014 und 2017) hat der Brite bewiesen, dass er ein Händchen für familienfreundliches Kino hat. Im dritten Teil der Teddybären-Reihe "Paddigton in Peru", der 2025 in die Kinos kommen wird, war er allerdings nur noch als ausführender Produzent involviert. Ob Chris Hemsworth tatsächlich in die Rolle des Märchenprinzen schlüpfen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Ob nun mit dem Thor-Darsteller oder einem anderen Star: Man darf auf jeden Fall gespannt sein auf die Fokus-Verschiebung von Prinzessin zu Prinz und die Umsetzung des Ganzen.

Noch mehr Fantasy mit Chris Hemsworth erwartet dich hier Streame kostenlos "The Huntsman & The Ice Queen"

Das könnte dich auch interessieren: