Vom Tellerwäscher zum Millionär: So wurde "Jurassic World"-Star Chris Pratt beim Kellnern entdeckt

Mit Filmen wie "Jurassic World" verdient Chris Pratt Millionen. Mit seiner Ehefrau Katherine Schwarzenegger lebt er in einer traumhaften Luxusvilla in LA. Doch bevor er als Schauspieler berühmt wurde, kellnerte Chris – und lebte in einem Van.

Wie im Film: beim Kellnern entdeckt

Chris Pratt zählt heute zu den erfolgreichsten Schauspielern überhaupt. Doch noch vor etwa 25 Jahren arbeitete er als Kellner auf Maui in einem Restaurant mit Forrest-Gump-Thematik namens "Bubba Gump Shrimp Company" – eine amerikanische Kette, die auf Seafood spezialisiert ist. Jedes Mal, wenn er hierher zurückkomme, erinnere er sich an die tausenden Garnelen, die er beim Abräumen auf dem Weg in die Küche von den Tellern der Gäste gegessen habe, witzelte Pratt auf Instagram. Und ruft auf: "Bitte gebt eurem Kellner Trinkgeld. Mindestens 20%. Und lasst auch ein paar Garnelen übrig."

Eines Tages kam während seiner Schicht eine Regisseurin ins Restaurant. Sie sprach Chris, der damals sogar in einem Van lebte, an: "Hey, du bist süß, kannst du schauspielen?" Er habe geantwortet: "Ja, ich spiele. Du solltest mich in einen Film stecken." Vier Tage später sei er in Los Angeles gewesen und nie wieder zurückgegangen. Eine Geschichte, wie aus einem Hollywood-Film.

Mitarbeiter des Jahres

In seinem Post auf Instagram erklärte Pratt außerdem, wie lehrreich die Zeit im Restaurant gewesen war – vielleicht hat sie ihm sogar die Disziplin, die er als Schauspieler braucht, beigebracht?

"Ich war der Kellner des Jahres. Mein Name steht auf einer Plakette. Ich schwöre bei Gott, mein Name steht auf einer Plakette. Ich erinnerte mich gerade an all die obligatorischen Unternehmensrichtlinien, einschließlich der Vorgabe, innerhalb von 60 Sekunden am Tisch zu sein und die Getränkekarte hinzulegen." Außerdem habe er sich mit Forrest Gump Fun Facts auskennen müssen und hatte die Aufgabe, die Gäste am Ende einer Mahlzeit in den Souvenirshop zu lotsen. "Wenn du dorthin gehst, ist es wirklich ein interaktives Erlebnis... Ich habe es geliebt."

Kommt auf jeden Fall für unseren nächsten USA-Trip auf die Bucket-Liste…