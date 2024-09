Von einer Jennifer zur nächsten - Garner tröstet Ben Affleck nach Ehe-Aus mit Lopez

Eine Jennifer warf ihn raus - die andere tröstet ihn. Während die Scheidung von Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) bevorsteht, findet der baldige Ex-Ehemann Trost bei seiner ersten Frau Jennifer Garner (52). Etwas zu viel, wie ihr Lebensgefährte findet.

Anzeige

"Sie ist für ihn wie ein Fels in der Brandung.", so zitiert "Radar Online" einen Freund von Ben Affleck. Gemeint ist - natürlich - nicht mehr Jennifer Lopez, sondern Jennifer Garner. Diese war selbst - zwischen 2005 und 2015 - mit Ben Affleck verheiratet und fungiert für den traurigen Ben gerade als tröstende Schulter.

Indem sie laut "Radar Online" für ihren Ex-Mann "rund um die Uhr erreichbar" ist und sogar eine ganze Woche mit ihm verbrachte, während sie der gemeinsamen Tochter beim Einrichten ihrer Studentenbude halfen, setzt sie allerdings ihre eigene Beziehung aufs Spiel: John Miller (46), mit dem die Darstellerin von "Party Down" seit 2018 liiert ist, fühle sich "total vernachlässigt" und sei "mit seinen Nerven und der Geduld am Ende", berichtete "Radar Online" weiter.

Hier siehst du Jennifer Garner in der Serie "Party down"! "Party down" kostenlos auf Joyn!

Anzeige

Anzeige

Trösterin Jennifer Garner und Ben Affleck waren zehn Jahre lang verheiratet

Der Trennungsstress um "Bennifer 2.0" kam zur Unzeit - aus Sicht von John Miller. Der Milliardär, der mit einer Burger-Kette reich wurde, hoffte nämlich nach Informationen von "Radar Online" darauf, dass er noch in diesem Jahr seine Verlobung mit Jennifer Garner feiern könnte. Dann aber eilte Jennifer ihrem traurigen Ex-Mann zur Seite, um ihm in dessen Trennungskummer beizustehen.

Dabei übertreibe es Jennifer allerdings aus Sicht ihres Lebensgefährten. Während sie für Ben Tag und Nacht erreichbar sei und stundenlange Telefonate führe, wenn sie nicht persönlich an seiner Seite sei, ignoriere sie die Sorgen ihres Partners vollständig. "John kann es nicht fassen, dass die Frau, die er heiraten wollte, ihn so herzlos beiseite gedrängt hat, nur um sich darauf zu konzentrieren, das Liebesleben ihres Ex zu reparieren", zitiert "Radar Online" eine Quelle.

J.Lo ist sauer! Läuft wieder was zwischen dem früheren Ehepaar?

Eine Person kann John dabei auf seiner Seite wissen: Jennifer Lopez, die künftige Ex-Frau von Ben. Die freut sich genauso wenig über die Nähe von Ben und Garner - denn das scheint schon eine ganze Weile so zu gehen. In den Scheidungspapieren datierte J.Lo die Trennung auf Ende April. Seit dieser Zeit ist der "Bennifer"-Ofen aus - dafür feiert "Garleck" (Garner/Affleck) ein Comeback. So intensiv, dass US-Medien bereits munkelten, Garner und Ben hätten mehr als nur tröstend zueinandergefunden - und seien wieder zusammen.

J.Lo soll darüber so erbost gewesen sein, dass sie die Scheidungspapiere früher als geplant einreichte - nämlich am 20. August, exakt zwei Jahre nach der Hochzeitsparty, die sie und Ben 2022 für Freund:innen und Familie gaben. Um Ben eine weitere symbolische Ohrfeige zu verpassen.

Anzeige

Anzeige

Jennifer Garner will ihre Beziehung zu Milliardär Miller retten

John Miller akzeptiere, dass Garner und Affleck "eine gemeinsame Vergangenheit haben". Schließlich waren sie zehn Jahre verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Aber er fände auch, es sei "Zeit, dass Jennifer in der Gegenwart lebt und nicht in der Vergangenheit."

Nach Erkenntnissen von "Radar Online" scheint Jennifer Garner nun erkannt zu haben, was die Stunde geschlagen hat. Jennifer Garner hat eingesehen, dass sie möglicherweise übertrieben hat, indem sie John in dieser Dynamik auf den zweiten Platz gesetzt hat. Jetzt versucht sie, ihn zurückzugewinnen und die Beziehung zu retten.

Mehr zu dem "Jennifer und Ben" - Drama: