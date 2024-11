Von Leni bis Lou: Das ist über Heidi Klums vier Kinder bekannt

Heidi Klum (51) platzt vor Stolz, wenn sie über ihre Kinder redet. Nichts ist für die vierfache Mama wichtiger als das Glück ihrer Kids und der Familie. Wir stellen dir Heidis Sprösslinge Leni (20), Henry (19), Johan (17) und Lou (14) vor.

Anzeige

"In meinen 30ern war ich dauerschwanger", hat Heidi Klum einmal gesagt. Tatsächlich bekam sie vier Kinder innerhalb von fünf Jahren, zwischen Mai 2004 und Oktober 2009. Das Erste im Alter von 30, das Vierte mit 36 Jahren. "Ich habe nach jedem Kind acht Monate gestillt und dann war ich wieder schwanger. Und das dreimal hintereinander", erzählte sie im vergangenen Jahr in der "Jennifer Hudson Show".

Und wie man die GNTM-Chefin kennt, hat sie die Zeit genossen, denn ihre Kids gehen ihr über alles.

Du willst Heidi Klum in Action sehen? Jetzt kostenlos "Germany's Next Topmodel" auf Joyn streamen!

Anzeige

Anzeige

Leni Olumi Klum: Auf Mamas Model-Spuren

Leni kam am 4. Mai 2004 in New York zur Welt. Bei der Geburt war Pop-Sänger Seal (61) dabei, aber er ist nicht ihr Vater. Das ist Formel-1-Manager Flavio Briatore (74), mit dem Heidi 2003 eine kurze Beziehung hatte. Heidi und Briatore trennten sich, nachdem Heidi im Dezember 2003 ihre Schwangerschaft verkündet hatte. Dann verliebte sich die Modelchefin in Seal (bürgerlich: Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel), den sie auch stets als "Lenis Vater" bezeichnete. Er adoptierte Leni, als sie fünf Jahre alt war. Zu ihrem leiblichen Vater hatte Leni Klum bis vor wenigen Jahren kein Verhältnis, zuletzt zeigte sie sich aber sogar in der Öffentlichkeit an seiner Seite.

Heidi hielt ihre Kinder so lange wie möglich aus dem Rampenlicht heraus. Bis Leni sich für das Model-Business interessierte: Mit 16 war sie gemeinsam mit Mama Heidi auf dem Magazin-Cover von "Vogue Germany" zu sehen. Ein Video vom "Making-of" der Cover-Fotosession wurde im November 2020 Lenis erster Post auf ihrem Instagram-Account. Inzwischen hat sie 1,9 Millionen Follower:innen.

Mittlerweile ist Leni solo im Business erfolgreich, arbeitet aber immer wieder gerne mit ihrer Mutter zusammen, etwa als Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel" oder bei Shootings für die Dessous-Marke Intimissimi. Leni ist seit 2019 mit Aris Rachevsky (19) zusammen, dem Eishockey spielenden Sohn einer Künstleragentin in Hollywood und des Fotografen Spiros Poros.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Henry Günther Ademola Dashtu Samuel: Heidi Ältester ist verliebt

Henry Günther Ademola Dashtu Samuel hatte es eilig. "Es dauerte nur 30 Minuten, dann war der Kleine da", freute sich Heidi Klums Vater Günther (79) im "Spiegel"-Interview über die Geburt seines Enkels am 12. September 2005. Natürlich stammt dessen Zweitname vom Opa, der Rufname Henry geht auf Papa Seal zurück, der zwischen 2005 und 2014 mit Heidi verheiratet war.

Wie seine Geschwister wurde Henry zunächst von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Lange durften die Klum-Kids nur verpixelt in der Presse abgebildet werden, und Heidi zeigte auf ihren Instagram-Bildern nie ihre Gesichter. Die eiserne Anonymitäts-Regel brach erst Papa Seal, der im Januar 2024 bei der Filmpremiere von "The Book of Clarence" erstmals mit all seinen und Heidis Kindern (und seiner Partnerin Laura Strayer) auf dem roten Teppich in Los Angeles posierte.

Henry mied bislang die Öffentlichkeit. Sein Instagram-Account (6.900 Follower:innen) existiert zwar seit November 2019, hat aber nur zwei Einträge. Der Letzte aus dem September ist allerdings vielsagend, denn auf einem der acht Bilder zeigt er sich mit seiner Freundin Kayla Betulius, die den Post mit einem "Love You" kommentierte. Auf einem der anderen Bilder zeigt sich Henry mit Aris, dem Freund seiner Halbschwester Leni.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel: Wird er Maler?

Im Alter von 33 Jahren brachte Heidi am 22. November 2006 ihren zweiten Sohn Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel zur Welt. Er wog 3932 Gramm und war 51 Zentimeter lang - und, so Papa Seal, "gesund und so wunderschön wie seine Mutter."

Viel ist über Johan nicht bekannt, die Öffentlichkeit ist nicht sein Ding. Als er im vergangenen Jahr 17 Jahre alt wurde, gratulierte ihm Heidi mit einem Video, das beide bei einem Katy-Perry-Konzert zeigt - allerdings, als Johan noch klein war. Heidi schrieb dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum 17. Geburtstag. Ich liebe dich sooooo sehr, Riley Fyodor Taiwo."

Ob Johan Mama Heidi ins Model-Business folgt, scheint unwahrscheinlich, obwohl er optisch das Zeug dazu hätte. Vielleicht geht er eher ins Musikbusiness, denn bei Katy Perrys "Fireworks" sang er schon damals im Konzert lautstark mit. Vielleicht wird Johan auch Maler? Heidi veröffentlichte stolz ein Landschaftsbild, das er ihr als Zwölfjähriger geschenkt hat.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Lou Sulola Samuel: Das Nesthäkchen wird flügge

Lou Sulola Samuel kam am 9. Oktober 2009 im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zur Welt. Mit ihr war Heidis Familienplanung abgeschlossen, auch wenn sie zehn Jahre später, nach der Hochzeit mit Tom Kaulitz, noch mal in der "Jennifer Hudson Show" mit einer möglichen weiteren Schwangerschaft kokettierte.

Lous zweiter Vorname Sulola stammt aus Nigeria und bedeutet so viel wie "große Familie". Lou hatte bislang, anders als ihre große Halbschwester Leni (die einen Kopf kleiner ist), keinerlei Pläne, ins Model-Business einzusteigen. Der "Gala" verriet Heidi 2021: "Lou ist total anders drauf als Leni und hat ganz andere Interessen. Sie ist ein A-Class-Student, hat überall Einsen. Sie liebt Anime, schaut auch alles auf Japanisch. Momentan kann sie sich nicht entscheiden, ob sie Popstar, Tierärztin oder Präsidentin werden möchte." Lou scheint das Rampenlicht egal. Ihr Instagram-Account wurde im Februar 2021 gegründet und weist erst fünf Einträge auf, der "aktuellste" stammt aus März 2021. Auf einem Post versteckt sich in einer Slide-Show mit neun Fotos und Kurzvideos ein süßes Bild von Lou, die ihrer Mama Heidi Frühstück ans Bett bringt.

Erst nach Papa Seals "Fotooffensive" auf dem Red Carpet in Los Angeles gab auch Mama Heidi ihre Zurückhaltung auf. Sie zeigte sich im März 2024 mit Lou bei einem Madonna-Konzert und später beim Coachella-Festival.