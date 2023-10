Vorwurf Ladendiebstahl: Hollywoodstar Adam Wylie wurde abgeführt!

"Gilmore Girls"-Darsteller Adam Wylie ist in einem Supermarkt von Sicherheitsleuten aufgehalten worden. Später kam auch noch die Polizei hinzu. Warum der Schauspieler jetzt Ärger mit den Polizeibeamt:innen hat, erfährst du hier.

Adam Wylie (39), unter anderem bekannt durch die Serie "Gilmore Girls", wurde laut dem "People"-Magazin vor etwa zwei Wochen festgenommen. Der Vorwurf: angeblich Ladendiebstahl. Erwischt wurde er demnach in einem Laden im kalifornischen Burbank.

Anzeige gegen Adam Wylie wurde von der Polizei bestätigt

Die Polizeibehörde dort bestätigte "People" zufolge, dass der Schauspieler am Freitag, den 13. Oktober, festgenommen wurde. Zuvor hatten die Sicherheitskräfte in dem Discounter offenbar beobachtet, wie Wylie "Gesundheits- und Schönheitsprodukte" auswählte. An der Selbstbedienungskasse soll er angeblich "nur einige der Artikel aus seinem Warenkorb gescannt" haben, heißt es in dem Bericht weiter.

Nach Angaben der Behörde wurde der ehemalige Kinderstar dann vor dem Laden von Sicherheitskräften aufgehalten und zurück ins Innere eskortiert, berichtet "People". Die Gegenstände, die Wylie demnach angeblich nicht bezahlt haben soll, hatten einen Wert von 108,05 US-Dollar (etwa 102 Euro).

Daraufhin soll die Polizei von Burbank hinzugekommen sein und die Beamten erstatteten angeblich Anzeige wegen Bagatelldiebstahls. Später wurde Wylie laut "People" von den Behörden freigelassen.

Adam Wylie wurde als Kinderstar berühmt

Adam Wylie wurde schon als Kind bekannt. Von 1992 bis 1996 spielte er die Rolle des Zachary Brock in der Fernsehserie "Picket Fences - Tatort Gartenzaun". Anschließend war er unter anderem als Brad Langford bei "Gilmore Girls" zu sehen. Der Schauspieler hatte zudem zahlreiche Gastauftritte in Serien wie "Navy CIS", "Malcolm mittendrin", "Veronica Mars", "General Hospital" oder "Castle".

Wylie wirkt außerdem häufig in Theaterstücken und Musicals mit. Dazu gehört unter anderem das Musical "Into the Woods", in dem er 2002 unter der Regie von Stephen Sondheim (1930-2021) die Hauptrolle spielte.