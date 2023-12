Vulkanausbruch in Island: Rúrik Gíslason zeigt spektakuläres Video

In Island ist am Montagabend nahe der nordöstlich der Hauptstadt Reykjavik gelegenen Ortschaft Grindavik ein Vulkan ausgebrochen. Ein Video von dem Anblick teilte in der Nacht auch der ehemalige isländische Fußballspieler Rúrik Gíslason (35) in seinen Instagram-Storys. "Island bricht wieder aus", schrieb er zu den Bildern, die relativ weit entfernt entstanden sind.

In einem zweiten Video, das auf einem Häuserdach gefilmt wurde, ist der isländische Fußballnationalspieler Kári Árnason (41) verlinkt. Ob das Video von ihm stammt, oder er nur die Person ist, die halb darauf zu sehen ist, ist unklar.

Erst im Juli war es zu einem Vulkanausbruch nahe der isländischen Hauptstadt Reykjavik gekommen. Bei der folgenreichen Eruption des Vulkans Eyjafjallajökull auf Island im Jahr 2010 wurde so viel Asche in die Atmosphäre geschleudert, dass der Flugverkehr in weiten Teilen Nord- und Mitteleuropas eingestellt werden musste.

Verletzung beim "Stars in der Manege"-Dreh

Zuletzt sorgte Rúrik Gíslason mit einer Verletzung für Aufsehen, die er sich im Rahmen der TV-Aufzeichnung zur Sat.1-Sendung "Stars in der Manege" zugezogen hatte. Bei den Proben zu einer gewagten Akrobatennummer verletzte sich der Isländer Anfang Dezember wenige Tage vor der Aufzeichnung und musste in die Notaufnahme.