Walentina Doronina ist wieder vergeben: Das ist ihr neuer Freund

Walentina Doronina ist wieder in festen Händen! Drei Monate nach der Trennung von ihrem Verlobten Can Kaplan verkündet die ehemalige "Beauty & The Nerd"-Kandidatin jetzt, dass sie wieder vergeben ist. Doch wer ist der neue Mann an ihrer Seite?

Walentina Doronina macht neue Liebe auf Instagram offiziell

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 24-Jährige nun ein paar Fotos von sich und ihrem neuen Partner Kevin Saszik (32), die die beiden im Urlaub in Neapel zeigen. Auf den Bildern wirken sie sehr vertraut und überglücklich. Zu den Schnappschüssen schrieb Walentina schlicht: "Jede Geschichte hat einen Anfang - die ursprüngliche Neapel-Zusammenfassung."

Für viele Fans dürfte das Liebes-Outing jedoch nicht besonders überraschend kommen. Seit Monaten wurde spekuliert, ob zwischen der ehemaligen "Promi Big Brother"-Bewohnerin und Kevin etwas läuft. Aber um wen handelt es sich bei ihrem neuen Freund? Der 32-Jährige arbeitet als Profiboxer, ist Personaltrainer und Besitzer eines Fitnessstudios.

So reagieren die Fans auf das Liebes-Outing

Doch was sagen Walentinas Follower:innen zu ihrem neuen Liebesglück? In den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag häufen sich innerhalb weniger Stunden Aussagen wie "Ihr Süßen" und "Tolles Paar". "Es ist so schön, dich wieder glücklich zu sehen", schrieb ein Fan. Was Can Kaplan, ihr ehemaliger Verlobter, wohl von Walentinas neuer Beziehung hält? Bislang hat er sich noch nicht dazu geäußert.