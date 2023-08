Was macht Amber Heard heute? SO sieht ihr neues Leben in Spanien aus

Das Wichtigste in Kürze Amber Heard und Johnny Depp waren von 2012 bis 2016 ein Paar. 2022 sorgten sie mit ihrem Verleumdungsprozess für viele Schlagzeilen.

Während Johnny Depp nach seinem Sieg vor Gericht wieder durchstartete, zog sich Amber Heard immer mehr zurück.

Viele Fans fragen sich: Was macht Amber Heard heute?

Vor wenigen Wochen bestätigte die Schauspielerin, dass sie nun in Spanien lebt.

Nach ihrem Red-Carpet-Comeback meldete sich Amber Heard auch vor einigen Wochen wieder bei ihren Instagram-Fans zu Wort. Alle Infos dazu gibt es hier.

Nachdem Amber Heard sich mit ihrem Ex Johnny Depp im vergangenen Jahr eine Schlammschlacht vor Gericht geliefert hatte, wurde es immer ruhiger um die Schauspielerin. Aber was macht sie heute? Angeblich soll sie Hollywood den Rücken gekehrt haben und in die Nähe von Madrid gezogen sein. Vor wenigen Wochen bestätigte die "Aquaman"-Darstellerin die Spekulationen.

Im vergangenen Jahr machten Amber Heard und ihr Ex-Mann Johnny Depp mit ihrem Verleumdungsprozess unzählige Schlagzeilen. Vor Gericht kamen dabei allerhand pikante Details über ihr Eheleben ans Licht. Eine Doku über diese Schlammschlacht vor Gericht gibt es nun auch auf Netflix zu sehen.

Letztendlich gewann der "Fluch der Karibik"-Star den Prozess und seine Ex-Partnerin musste ihm daraufhin 10 Millionen Euro Schadensersatz zahlen. Während Johnny Depp danach als Musiker und auf der Leinwand wieder Fuß fasste, wurde es immer ruhiger um die "Aquaman"-Darstellerin.

Amber Heard feiert ihre Rückkehr bei Instagram

Auf Amber Heards Instagram-Kanal blieb es nach dem Verleumdungsprozess monatelang still. Doch nach sechs Monaten Social-Media-Abstinenz meldete sich die Schauspielerin auf Instagram wieder zurück. Sie postete einen Schnappschuss von sich, der während des Taormina Film Festivals in Sizilien entstanden ist. Auf dem Bild lächelt die 37-Jährige überglücklich. Dazu schreibt sie:

Danke für einen solch unglaublich warmen Empfang meines neuesten Films 'In the Wire' auf dem Taormina Film Festival. Es war ein unvergessliches Wochenende. Amber Heard, , 2023

Amber Heard strahlt bei Event in Italien

Nach dem Verleumdungsprozess zeigt sich Amber Heard vor wenigen Wochen zum ersten Mal wieder auf einem roten Teppich. Sie besuchte das Taormina Film Festival in Sizilien, um ihren neuen Film "In The Fire" vorzustellen. Während der Veranstaltung trug sie ein schwarzes Kleid mit transparenten Details und kombinierte dazu Perlenohrringe und Plateausandalen der Marke Gucci. Ihren Look rundete sie mit einem roten Lippenstift ab. Auf dem Event strahlte der Hollywoodstar regelrecht über beide Ohren und wirkte überglücklich.

Amber Heard und Eduardo Noriega auf dem Taormina Film Festival im Juni 2023. © IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Johnny Depp spendet Ambers 1 Million US-Dollar an wohltätige Organisationen

Der Schauspieler erhält von seiner Ex-Frau Amber Heard ganze 1 Million US-Dollar, was umgerechnet knapp 921.000 Euro entspricht. Jetzt gibt "TMZ" bekannt, dass Johnny Depp die komplette Summe an 5 verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen gespendet habe.



Der Hollywood-Star hat bereits zu Beginn gesagt, dass er es nicht auf das Geld von Amber abgesehen habe, sondern vielmehr sein Image wieder herstellen wolle. Jetzt lässt er seinen Worten Taten folgen und gibt das gesamte Geld aus dem Vergleich von Amber an wohltätige Organisationen. Da ihm die Institutionen scheinbar gleichermaßen am Herzen liegen, gehen jeweils 200.000 US-Dollar an:

Make-A-Film Foundation

2. The Painted Turtle

3. Red Feather

4. Amazonia Fund Alliance

5. Tetiaroa Society

"Make-A-Film Foundation" erfüllt beispielsweise schwerkranken Kindern den Wunsch, mit Schauspielern Kurz- und Dokumentarfilme zu drehen. "Red Feather" hingegen hilft indigenen Gemeinschaften dabei, ihre Kultur durch Wohnungen und Infrastruktur zu wahren. Und: "Amazonia Fund Alliance" setzt sich für den Erhalt des Amazonas-Ökosystems ein. Die Betroffenen seien sehr dankbar für die großzügige Spende, so "TMZ".

Was macht Amber Heard heute? Sie äußert sich erstmals zu ihrem Umzug nach Spanien

In einem TikTok-Video bestätigte Amber Heard nach wochenlangen Gerüchten nun ganz offiziell ihren Umzug nach Spanien. Gegenüber einem Reporter gibt die Schauspielerin dabei offen zu, dass sie gerne länger in Spanien bleiben will. "Ich hoffe es. Ich liebe es, hier zu leben", schwärmt sie. In dem Interview kam die "Aquaman"-Darstellerin auch auf das Gerücht zu sprechen, dass sie ihre Hollywoodkarriere an den Nagel gehängt haben soll. Auf die Frage, ob sie aktuell Filmprojekte in Planung habe, antwortete Amber Heard selbstbewusst: "Oh, ja. Ich mache immer weiter. So ist das Leben!"

Amber Heard soll sich in Spanien niedergelassen haben

Nachdem die Schauspielerin im vergangenen Jahr ihre kalifornische Villa im Wert von 1,1 Millionen Dollar verkauft hatte, soll sie vor einigen Monaten eine neue Bleibe bezogen haben. Laut "DailyMail" soll die 37-Jährige für sich und ihre kleine Tochter Oonagh Paige ein Haus in der Nähe von Madrid gekauft haben. Angeblich will sie dort jetzt dauerhaft mit ihrem Kind leben. "Sie spricht fließend Spanisch und ist dort glücklich, weil sie ihre Tochter abseits des Lärms aufzieht", meint ein Insider, der ihr nahesteht.

Dass sich Amber Heard in Spanien wohlfühlt, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. In den vergangenen Jahren reiste sie immer wieder dorthin. Erst vor wenigen Monaten verbrachte sie ein paar entspannte Tage mit ihrer aktuellen Freundin Bianca Butti auf Mallorca.

Kehrt Amber Heard nicht mehr nach Hollywood zurück?

Ob Amber Heard Hollywood nun endgültig hinter sich lässt, ist bisher fraglich. Dem Insider zufolge wolle sie es nach dem Verleumdungsprozess erst einmal ruhiger angehen lassen:

Ich glaube nicht, dass sie es eilig hat, zur Arbeit oder nach Hollywood zurückzukehren. Insider, , 2023

Ihre Schauspielkarriere endgültig beenden wird Amber Heard aber wohl nicht. "Sie wird wahrscheinlich zurückkommen, wenn die Zeit reif ist, für das richtige Projekt", meint der Insider abschließend.