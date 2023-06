Was macht eigentlich Alisar Ailabouni? So sieht die GNTM-Gewinnerin heute aus

Das Wichtigste in Kürze Alisar Ailabouni erlangte große Bekanntheit durch ihre Teilnahme an der fünften Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2010.

Während ihrer Teilnahme an der Show wurde Alisar als eine der Favoritinnen gehandelt und konnte schließlich das Finale für sich entscheiden.

Seit ihrem Sieg bei "Germany's Next Topmodel" hat Alisar eine erfolgreiche Karriere als Model aufgebaut. Doch auch privat läuft es offenbar gut für sie: Wir stellen den Mann an ihrer Seite vor.

Alisar Ailabouni gewann 2010 die fünfte Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel". Inzwischen ist die hübsche Brünette nicht nur als Model und Influencerin erfolgreich, auch privat scheint es bei ihr super zu laufen.

Alisar Ailabouni schwärmt von ihrem Freund

Alisar Ailabouni hat ihr privates Glück offenbar in New York gefunden, wo sie seit etwas mehr als einem Jahr glücklich in einer Beziehung ist. Ihr Partner ist für sie eine "besondere Seele", ihr bester Freund, Partner in Crime und ihr Lieblingsmensch, wie sie anlässlich des Geburtstags ihres Freundes Mykolas in einem süßen Pärchenfoto-Post auf Instagram schreibt. Alisar schwärmt, dass sie vor ihm nicht wusste, was wahre Liebe bedeutet.

In dem Video seht ihr den neuesten Schnappschuss von Alisar und ihrem Freund

Egal ob am Strand, im Disneyland oder bei Städtereisen: Das Paar zeigt sich auf Instagram schwer verliebt.

Zum Geburtstag schrieb Alisar ihrem Freund eine ganz besondere Liebesbotschaft.

Alles Gute zum Geburtstag 🤍 für diese besondere Seele, meinen besten Freund, Partner in Crime und meinen Lieblingsmenschen. Ich wusste nicht, was Liebe ist, bevor ich dich, mein Alles, traf. Prost auf dich! Alisar Ailabouni , Instagram

Alisar und ihr Freund besuchten Heidi Klums legendäre Halloween-Party

Aber auch sonst postet Alisar regelmäßig Content mit ihm - die beiden besuchten sogar zusammen Heidi Klums legendäre Halloween-Party, wie ein Instagram-Post zeigt.

Externer Inhalt

Darauf sieht man die beiden in einem blutrünstigen Outfit. Alisar trägt dabei Strapse, einen schwarzen Rock aus Tüll und ein rotes Korsett. Ihr Freund zeigt sich im "Graf Dracula"-Stil. "Zu viele Fotos auf meinem Handy. Ich und meine bessere Hälfte", schreibt Alisar zu dem Schnappschuss und fügt dem Ganzen den Hashtag "#heidiklumhalloween" hinzu.

Apropos Heidi Klum: Anlässlich des Jubiläums haben wir 50 Fakten zu Heidis 50. Geburtstag gesammelt.

So verbrachten Alisar Ailabouni und ihr Freund den Valentinstag

Auf Instagram zeigte die Topmodel-Gewinnerin außerdem, wie sie und Mykolas Marcinkevicius - so heißt ihr Freund laut Instagram - Valentinstag verbrachten. Am 14. Februar feierten die Zwei wohl ihren gemeinsamen Jahrestag.

Externer Inhalt

In einem roten engen Dress mit dramatisch dazu passendem Lippenstift und einer Handvoll roter Rosen zeigt sich Alisar auf dem ersten Foto. Weitere Schnappschüsse zeigen das verliebte Paar in einem schicken Restaurant über den Dächern von New York City.

Übrigens: Letztes Jahr an Valentinstag haben sie sich das erste Mal zusammen bei Instagram gezeigt!

Externer Inhalt

Und: Auch 2022 trug Alisar ein schickes rotes Kleid. Rot - die Farbe der Liebe. Und das Glück ist den beiden mehr als anzusehen.

Mykolas arbeitet laut LinkedIn übrigens als erfolgreicher Unternehmer. Sein Motto laut der Website: "Nec aspera terrent". Das ist eine lateinische Phrase, die übersetzt bedeutet: "Keine Schwierigkeiten schrecken mich ab" oder "Ich fürchte keine Widrigkeiten". Eine Charaktereigenschaft, die Alisar bestimmt überzeugt hat.

Wie die beiden sich kennengelernt haben, ist bisher aber nicht bekannt.

