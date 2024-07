Wer mit wem? Der Stammbaum des Kardashian-Jenner-Clans

Sie sind berühmt fürs Berühmtsein: Der Kardashian-Jenner-Clan gehört schon seit Jahren zu den bekanntesten und reichsten (Patchwork-)Familien der Welt. Doch wer blickt bei den ganzen On-off-Beziehungen und Partnerschaften noch durch? Unser Stammbaum gibt Aufschluss darüber, wer mit wem in Verbindung steht.

"Keinen gewöhnlichen Stammbaum, sondern ein verdrehtes und verworrenes Spinnen-Netz", nannte das US-Celebrity-Portal "TellTales" einmal die Verwandtschafts-Verhältnisse der Kardashian-Jenner-Familie. Wir geben dir einen Überblick, der etwas mehr Ordnung in das Liebes-Chaos der superreichen Medien-Persönlichkeiten bringt.

Kris Jenner

Das Familienoberhaupt ist aktuell 68 Jahre alt und fungiert als "Momager" für seine sechs Kinder aus zwei Ehen. Mit Robert Kardashian war Kris bis 1991 insgesamt 13 Jahre lang verheiratet. Aus der Ehe gingen die Kinder Kourtney (45), Kim (43), Khloé (39) und Rob Kardashian (37) hervor. Nach der Scheidung heiratete sie im selben Jahr die damals noch als Mann lebende Caitlyn Jenner (74). Aus der Beziehung stammen die beiden Töchter Kendall (28) und Kylie Jenner (26). Doch auch die Liebe von Kris und Caitlyn war nicht für die Ewigkeit bestimmt, die beiden ließen sich 2015 scheiden. Nach der Trennung blieb die Unternehmerin aber nicht lange Single. Seit 2014 ist Kris mit dem 25 Jahre jüngeren Geschäftsmann Corey Gamble (43) liiert.

Kris Jenner ist der "Momager" der Kardashian-Jenners. © IMAGO/ZUMA Wire

Robert Kardashian

Der US-amerikanisch-armenische Unternehmer und Anwalt (1945 bis †2004) war 1995 einer der Verteidiger im aufsehenerregenden Strafprozess gegen Football-Star und Schauspieler O.J. Simpson (1947 bis †2024). Zu dem Zeitpunkt war er bereits von Kris Jenner geschieden, mit der er drei Töchter und einen Sohn hat. Trotz des Ehe-Aus blieb er mit der Familie und Ex-Frau Kris eng verbunden, bis er im Alter von gerade einmal 59 Jahren an den Folgen seiner Speiseröhrenkrebs-Erkrankung starb.

Robert Kardashian starb 2004. © picture alliance/AP Photo

Caitlyn Jenner

Erst im Alter von 65 Jahren vollzog Caitlyn Jenner ihre Transition zur Frau. Zuvor hatte die heute 74-Jährige unter ihrem damaligen Namen Bruce Jenner als Zehnkämpfer bei den olympischen Spielen 1976 eine Goldmedaille gewonnen und ihren dritten und letzten Weltrekord aufgestellt. Neben ihren beiden Töchtern mit Kris (Kendall und Kylie Jenner) hat Caitlyn vier weitere Kinder aus zwei vorherigen Ehen: Burt (45), Casey (44), Brandon (43) und Brody Jenner (40).

Khloé Kardashian

Wie alle Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans verdient Khloé ihren Lebensunterhalt nicht allein als Reality-TV-Star. Zwölf Jahre lang betrieb sie mit ihren Schwestern Kim und Kourtney die Modeboutique D-A-S-H und brachte die Modelinie "Kardashian Kollection" auf den Markt. 2017 folgte zusammen mit der Unternehmerin Emma Grede das Modelabel "Good American", das bis heute sehr erfolgreich ist.

Ihre Ehe mit Basketball-Star Lamar Odom (44) blieb kinderlos, mit dessen kanadischem Kollegen Tristan Thompson (33) hat sie eine Tochter namens True (6) sowie einen Sohn, der auf den Namen Tatum (1) hört. Der Kleine kam nach der Trennung des nach wie vor befreundeten Ex-Paares im Juli 2022 durch eine Leihmutter zur Welt.

Khloé Kardashian hatte bisher kein Glück in der Liebe. Doch der Reality-TV-Star ist auch als Single-Lady glücklich. © IMAGO/Landmark Media

Kourtney Kardashian

Die älteste Tochter (45) von Kris Jenner und Robert Kardashian wurde wie ihre Geschwister und Eltern durch die Reality-TV-Show "Keeping Up With The Kardashians" (jetzt auf Joyn streamen) bekannt, der später einige Spin-offs folgten.

Als Unternehmerin baute sie sich ein zweites Standbein auf und vertreibt unter anderem Nahrungsergänzungsmittel-Fruchtgummis. Mit Reality-TV-Star Scott Disick (41) hat sie zwei Söhne (Mason (14) und Reign (9)) sowie eine Tochter namens Penelope (11). Seit 2022 ist Kourtney mit dem Blink-182-Drummer Travis Barker (48) verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn Rocky erblickte im November 2023 das Licht der Welt.

Kourtney Kardashian und Travis Barker zeigen auf roten Teppichen nur allzu gerne, wie sehr sie sich lieben. © picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss

Kim Kardashian

Das wohl berühmteste Mitglied der Kardashian-Jenner-Familie ist Kimberley "Kim" Kardashian. Sie ist nicht nur Reality-TV-Star, sondern arbeitete auch schon als Schauspielerin (z. B. "American Horror Story", jetzt auf Joyn verfügbar), ist das Werbegesicht verschiedener Marken, vertreibt mit KKW ihre eigene Kosmetik-Linie und ist Inhaberin des Shapewear-Labels SKIMS sowie der Skincare-Marke SKKN. Sie gilt als reichstes Familienmitglied der Kardashians mit einem geschätzten Vermögen von rund 1,7 Milliarden US-Dollar.

Für Schlagzeilen sorgte nicht nur ihr 2007 erschienenes Sextape mit ihrem damaligen Freund Ray J, sondern auch ihre Ehe (2014 bis 2021) mit Skandal-Rapper Kanye West (47), mit dem sie die vier Kinder North (11), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (5) hat. Zuletzt war sie bis März dieses Jahres mit dem Football-Star Odell Beckham Jr. (31) liiert.

Kim Kardashian gilt als reichstes Mitglied der Kardashian-Jenner-Familie. © picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

Rob Kardashian

Vergleichsweise wenig ist über den kleinen Bruder der berühmten Kardashian-Jenner-Schwestern, Rob (37), bekannt. Aus der nur knapp zwei Jahre andauernden Beziehung mit dem Model Blac Chyna (36), über die die Reality-TV-Serie "Rob & Chyna" gedreht wurde, hat er eine Tochter namens Dream (7). Pikant ist: Blac Chyna hat zudem noch einen Sohn namens King Cairo (12) mit Rapper Tyga (34), der gegen Ende der Beziehung oder kurz danach (da scheiden sich die Geister) mit Robs Halbschwester Kylie anbandelte.

Kylie Jenner

Bis 2023 war Influencerin Kylie Jenner (26) die Frau mit den meisten Instagram-Follower:innen (über 300 Millionen!) der Welt, bevor sie von Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (31) überholt wurde. Sie arbeitet nicht nur als Reality-TV-Star und Model, sondern ist auch mit ihrer eigenen Kosmetik-Marke "Kylie Cosmetics" erfolgreich. Sie ist laut "Forbes" die jüngste Selfmade-Milliardärin der Geschichte mit einem geschätzten Vermögen von 680 Millionen US-Dollar.

Mit ihrem Ex-Partner, dem Rapper Travis Scott (33) hat die modelnde Kosmetik-Unternehmerin eine Tochter namens Stormi (6) und einen Sohn, der auf den Namen Aire (2) hört. Nach einer jahrelangen On-off-Beziehung trennte sich das Paar Ende 2022. Seit April 2023 ist der US-amerikanisch-französische Schauspieler Timothée Chalamet (28) offiziell der Mann an Kylies Seite.

Kylie Jenner bei der Met Gala 2024. © picture alliance / empics | Matt Crossick

Kendall Jenner

Sie sei die "coole Tante der Familie", witzelte Kendall Jenner (28) mal angesichts ihrer für die Familie ungewöhnlichen Kinderlosigkeit. Ihre Schwestern sind immerhin alle schon Mamas. Allerdings schließt das Topmodel nicht aus, selbst einmal Mutter zu werden - "wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist". Aktuell ist das gefragte Model Gerüchten zufolge wieder mit dem Latin-Rap- und Reggaeton-Star Bad Bunny (30) zusammen, von dem es sich eigentlich im Dezember 2023 getrennt hatte.

Kendall Jenner ist ein gefragtes Topmodel. © IMAGO/ABACAPRESS

Tristan Thompson

Der Basketball-Star (33) hat neben seinen beiden Kindern mit Khloé Kardashian zwei weitere Kinder. Sein Sohn Prince Oliver (7) stammt aus der vorangegangenen Beziehung mit Influencerin Jordan Craig (32). Die wiederum war 2010 kurzzeitig mit Tyga verheiratet, dem Ex von Kylie und Robs Ex Blac Chyna. Doch damit nicht genug: Tristan schwängerte zudem seine Affäre Maralee Nichols, während sein zweites Kind mit Khloé Kardashian von einer Leihmutter ausgetragen wurde. Als Khloé von der Affäre erfuhr, war zwischen Tristan und ihr nach einer jahrelangen On-off-Liebe endgültig Schluss.

Tristan Thompson sorgt mit seinem Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen. © imago images/Icon SMI

Scott Disick

Der US-amerikanische Reality-TV-Star (41) und Vater von Kourtneys ersten drei Kindern datete nach dem endgültigen Ende ihrer On-off-Ehe drei Jahre lang Sofia Richie (25), eine der Töchter von Soul-Legende Lionel Richie (74). Danach wurde er mit zahlreichen Frauen gesichtet, eine neue Beziehung bestätigte er bislang jedoch nicht. Trotz der Trennung von Kourtney ist er weiterhin eng mit der Familie verbunden. Khloé Kardashian gilt schon seit Jahren als seine beste Freundin.

Scott Disick und Khloé Kardashian sind eng befreundet. © IMAGO/ZUMA Press

Travis Barker

Der Schlagzeuger der berühmten Rockband Blink 182 ist Ehemann von Kourtney und Vater ihres jüngsten Sohnes Rocky (1). Aus seiner Ehe mit Model Shanna Moakler (49) hat der aus einfachen Verhältnissen stammende Musiker zwei weitere Kinder, die 19-jährige Alabama und den 21-jährigen Landon.

Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022. © picture alliance / abaca | Image Press Agency/ABACA

Kanye West

Der Rapper, Musikproduzent und Trump-Unterstützer (47) ist für seine oft größenwahnsinnigen, teils antisemitischen Aussagen und diversen Skandale bekannt. Zuletzt machte Kanye (oder Ye, wie er sich seit 2021 offiziell nennt) oft Schlagzeilen, weil er seine "spirituelle Ehefrau" Bianca Censori (29) halbnackt vorzuführen scheint. Außerdem soll er seine Assistentin sexuell belästigt haben. Kim Kardashian sagt über den Vater ihrer vier Kinder, er sei heute ein ganz anderer Mensch als der, den sie am 24. Mai 2014 geheiratet hatte: "Es ist, als würde ich einen Autounfall in Zeitlupe beobachten."

Kanye West sorgt regelmäßig für negative Schlagzeilen. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ashley Landis

Blac Chyna

Die ehemalige Stripperin und heutige Unternehmerin (36) zoffte sich einst heftig mit Kylie Jenner, als diese Mitte der 2010er-Jahre mit ihrem Ex-Verlobten Tyga anbandelte. Der Streit endete, als Angela Renée White, so Blac Chynas bürgerlicher Name, sich 2016 in Kylies Halbbruder Rob verliebte.

Tyga

Der Rapper (34) hat zwischenzeitlich zwei Ladys dieses Stammbaumes das Herz gebrochen: Seiner Ex-Verlobten Blac Chyna und der jüngsten Clan-Schwester Kylie. Oh, und außerdem war er auch mit Jordan Craig zusammen, der Mutter von Tristan Thompsons Kind Prince Oliver. Der Basketballer wiederum ist auch der Vater von Khloés Kindern.

Tyga ist ein erfolgreicher Rapper. © picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP | Vianney Le Caer

Travis Scott

Rund fünf Jahre lang führten der Rapper und Kylie Jenner eine turbulente On-off-Beziehung, die von den beiden Kindern Stormi und Aire gekrönt wurde. Seit 2023 soll er die R’n’B-Sängerin SZA (34) daten, eine Ex-Freundin von Rapper Drake (37). Eine offizielle Bestätigung fehlt allerdings bislang.