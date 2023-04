Wer sind die "Elevator Boys" und welcher der TikTok-Stars ist noch Single?

Egal ob auf TikTok, Instagram oder im TV – an den Elevator Boys kommt momentan niemand vorbei. Durch ihre Videos in Aufzügen wurden sie weltberühmt. Doch wer sind die Boys und woher kommen sie eigentlich?

Allein auf TikTok werden die Videos von Tim Schäcker, Bene Schulz, Julien Brown, Jacob Rott und Luis Freitag millionenfach geklickt, die Elevator Boys arbeiteten schon mit Weltstars wie Brad Pitt und Heidi Klum zusammen. Auch im TV starten die fünf durch: Sie sind nicht nur in der neuen Germany's next Topmodel-Staffel dabei, sondern im kommenden Jahr auch bei The Voice Kids. Die Geschichte der "Entertainment Boyband", wie sie sich selbst nennen, klingt märchenhaft.

Die Social-Media-Stars lernen sich vor rund zwei Jahren kennen, sie sind keine gecastete Gruppe, sondern fanden sich über gemeinsame Interessen. Seit über einem Jahr wohnen sie nun zusammen in der "Elevator Mansion", einer WG in Berlin-Mitte. Ihre Leidenschaft, Videos für TikTok und Instagram zu kreieren, machten sie zu ihrem Beruf – und sind damit mittlerweile total erfolgreich. Kein Wunder, ihre gestählten Körper und ihre perfekt gestylten Haare lassen viele Frauenherzen höherschlagen.

Tim Schäcker

Früher hatte er noch Angst vor ihnen, jetzt hält sich Tim Schäcker ständig in Aufzügen auf. Der TikTok-Star wurde am 12. März 1999 geboren und wuchs in Frankfurt auf. Vor seinem Durchbruch studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Die Geschichte der Elevator Boys begann bei ihm zu Hause, wo die ersten gemeinsamen Treffen mit den Jungs stattfanden. Tim erschafft nicht nur täglich neuen Content für seine 8,3 Millionen TikTok-Follower, er arbeitet nebenbei auch noch als Model. Zudem wurde ihm die Ehre zuteil, die Rolle von Devin im Disney-Film "Rot" zu synchronisieren. Tim ist übrigens nicht mehr zu haben! Im Oktober 2022 machte er auf TikTok seine Beziehung mit der Influencerin Claudia Tihan offiziell.

Fun Facts: Tim hat einen Hund namens Cooper, steht auf Thai Curry und kann laut den anderen Elevator Boys besonders gut kochen. Sein großer Traum ist es, eines Tages Vater eines Sohnes zu werden.

Luis Freitag

Luis Freitag kam am 15. November 1999 zur Welt. Sein Kumpel Tim Schäcker überredete ihn damals dazu, Videos zu drehen, bevor er gemeinsam mit den Elevator Boys seinen großen Durchbruch feierte. Seine 3,2 Millionen TikTok-Abonnent:innen hält er meistens mit lustigen Comedy-Clips oder Challenges auf dem Laufenden. Außerdem arbeitet auch er als Model. Über Luis' Liebesleben ist nicht viel bekannt. Zuletzt war er mit der Influencerin Adorable Caro zusammen, die genau wie er aus Frankfurt kommt. Auf ihrem YouTube-Kanal war der TikToker bereits zwischen 2017 und 2018 mehrmals zu sehen. Aktuell scheint er aber Single zu sein. Übrigens: Luis bezeichnet sich selbst als "WG-Mutti" der Elevator Mansion.

Jacob Rott

Jacob Rott wurde am 3. April 2000 in Stuttgart-Stammheim geboren. Nach seinem Abitur in Friedberg verbrachte er drei Monate im Ausland. In Frankfurt begann er daraufhin ein BWL-Studium und arbeitete nebenbei im Fitnessstudio und als Model. Zudem war Jacob damals leidenschaftlicher Fußballspieler. Doch als er sich während der Pandemie einen Bänderriss zuzog, begann er, regelmäßig Videos für Social Media zu produzieren. Tatsächlich war Jacob auch derjenige, dem damals die Idee für das erste Elevator-Video kam. Sein Liebesleben hält der Webstar komplett aus der Öffentlichkeit raus. Dafür lässt er seine 11,1 Millionen TikTok-Fans aber fast täglich an seinem Alltag teilhaben. Wusstet ihr schon, dass Jacob Höhenangst hat und sein Lieblingsessen Sushi ist?

Julien Brown

Julien Brown erblickte am 16. März 2000 das Licht der Welt. Er kommt ursprünglich aus Nürnberg und stößt damals als Letzter zu den Elevator Boys. Seine 4,6 Millionen TikTok-Fans hält Julien täglich auf dem Laufenden. Außerdem modelt er, macht gerne Musik und streamt regelmäßig mit seinem Kumpel Bene Schulz auf Twitch. Seine Freundin Angelina Frerk, die er auf Instagram kennenlernte, taucht ebenfalls oft auf seinem Social-Media-Account auf. Mittlerweile ist das Paar schon zweieinhalb Jahre zusammen – und überglücklich.

Bene Schulz

Bene Schulz wurde am 23. Mai 2001 geboren. Da er der Jüngste in der Gruppe ist, wird er von den anderen liebevoll "das Küken" genannt. Auf TikTok hat Bene 9,9 Millionen Follower, die er täglich mit neuem Content versorgt. Er modelt genau wie die anderen Elevator Boys und träumt zudem davon, wie sein Vorbild Leonardo DiCaprio eines Tages als Schauspieler erfolgreich zu sein. Erste Erfahrungen konnte er bereits sammeln: In der Serie "Toxisch", die im Dezember 2022 auf Amazon Prime erschien, spielt er die Rolle des Profi-Fußballers Noah. Seit den Dreharbeiten verbringt Bene viel Zeit mit seiner Schauspielkollegin Kayla Shyx. Die beiden waren sogar schon zusammen im Urlaub! Viele Fans spekulieren deshalb, ob zwischen ihnen wohl etwas läuft. Bestätigt haben die Influencer die Gerüchte bislang aber nicht. Übrigens: Jacob braucht in der Elevator Mansion morgens am längsten im Bad, denn seine Lockenmähne beansprucht besonders viel Zeit und Pflege.

Zusammenarbeit mit Heidi Klum

Viele bekannte Promis wurden bereits auf die fünf Social-Media-Stars aufmerksam. Unter anderem reagierte bereits die Schauspielerin Shay Mitchell auf ein Video der Elevator Boys und mit Brad Pitt posierten sie sogar schon zusammen im Aufzug. Auch mit der Germany's next Topmodel-Chefjurorin Heidi Klum arbeiten die fünf TikToker seit Februar 2022 regelmäßig zusammen. Im vergangenen April nahmen sie sogar gemeinsam einen der bekannten Fahrstuhl-Clips auf. Doch auch für gemeinsame TikTok-Tänze zu ihrem Song "Chai Tea With Heidi" sind sich Heidi Klum und die Boys nicht zu schade.