Wer sind eigentlich Dr. Rick und Dr. Nick?

Ob Christina Dimitriou, Giulia Siegel, Max Bornmann oder Chris Broy: Etliche Reality-Stars und -Sternchen schwören auf die Künste der Schönheitschirurgen "Dr. Rick & Dr. Nick", denen der Streamingdienst Joyn nun sogar eine eigene Doku-Reihe gewidmet hat. Doch wer steckt hinter den Pseudonymen?

Das Wichtigste in Kürze Die zwölfteilige Reality-Soap "Dr. Rick & Dr. Nick" gewährt auf Joyn Einblicke in das turbulente Berufs- und Privatleben der beiden Beauty-Docs Dr. Henrik Heüveldop und Dr. Dominik Bettray alias "Dr. Rick und Dr. Nick" - von Ärzte-Kongressen über Promi-Treffen bis hin zu Renovierungsarbeiten im Eigenheim.

Doch wer sind die beiden eigentlich? Das erfährst du hier.

"Knapp 20.000 Beauty-Behandlungen" hätten sie zusammen im vergangenen Jahr ausgeführt, erklärt "Dr. Rick" in der Auftaktfolge der exklusiv auf Joyn abrufbaren Reality-Doku "Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheitsdocs". Mit bürgerlichem Namen heißt der plastische Chirurg Henrik Heüveldop. Gemeinsam mit seinem Kollegen Dominik Bettray (31) alias "Dr. Nick" wird der 34-Jährige aktuell immer bekannter, nicht zuletzt durch den gemeinsamen Sieg in der Synchron-Kategorie des ProSieben-Wettbewerbs "TV total Turmspringen" Ende September.

Sind Dr. Rick und Dr. Nick ein Paar?

Und nein, allen Gerüchten zum Trotz: Die beiden sind kein Liebespaar, sondern lediglich beste Freunde - und das bereits seit dem Studium. Während über "Dr. Ricks" Liebesleben nichts bekannt ist, posiert "Dr. Nick" auf seinem Instagram-Account gerne mit seiner Partnerin Katharina Böhnke. Vor fünf Jahren wurden die beiden Best Buddies überdies Geschäftspartner, unterhalten mittlerweile neben ihrem 1.000-Quadratmeter-"Aesthetify"-Flagship-Store in Düsseldorf weitere Praxen in Oer-Erkenschwick, Konstanz und Berlin. Frankfurt, Hamburg und München sollen demnächst folgen. Auf ihren gemeinsamen Instagram- und TikTok-Accounts dokumentieren die beiden ihre Arbeit.

Was bieten "Dr. Rick" und "Dr. Nick" an?

Angesichts der hohen Behandlungszahlen lässt sich bereits erahnen: Die beiden sind auf minimalinvasive Eingriffe spezialisiert, also etwa Botox- und insbesondere Hyaluronsäure-Unterspritzungen sowie Fadenlifting und Tattooentfernungen. Aber auch Nasenkorrekturen ohne OP (Liquid Nose Lift) und seltenere Eingriffe im Genitalbereich wie Po- oder Penis-Unterspritzungen gehören zu ihrem Portfolio. 80 Prozent ihrer Kundschaft sei weiblich und im Durchschnitt 34 Jahre alt, verraten die Docs, wobei der Anteil an Männern steige und sie sogar schon mal eine 92-Jährige behandelt hätten, "die sich für ihren Geburtstag frisch fühlen wollte".

Kritische Stimmen

Trotz zahlreicher Fans und zufriedener prominenter und unbekannter Patient:innen ist das Geschäft mit der Schönheit natürlich nicht unumstritten. Mit YouTuberin und Beauty-OP-Kritikerin Alicia Joe (28) etwa lieferte sich "Dr. Rick" im vergangenen Jahr ein Wortgefecht, in der er betonte, dass die Eingriffe natürlich niemand nötig habe. Áuch leugne er die Risiken nicht, verteidigte aber die Selbstbestimmung seiner Patient:innen und verglich eine Beauty-Praxis mit einem Prada-Laden: "Du gehst da rein, findest etwas cool und dann holst du's dir." Beauty habe es schon immer gegeben: "Und da gibt's eben eine Interessensvertretung, die Spaß daran hat. Und die sollen das auch bitte gerne machen."

"Dr. Rick & Dr. Nick" - zwölf Folgen ab 29. Oktober 2024 exklusiv auf Joyn.

