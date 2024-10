Wie Matt Damon von Jesse Plemons schwärmt: "Er ist ein hervorragender Schauspieler"

In Hollywood sind Doppelgänger keine Seltenheit. Immer wieder gibt es Schauspieler:innen, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Seit mehr als 25 Jahren ziehen Fans immer wieder Vergleiche zwischen Matt Damon und Jesse Plemons. Jetzt haben sich Damon zum ersten Mal dazu geäußert.

So schwärmt Matt Damon über Schauspieler-Kollegen Jesse Plemons

Zugegeben, in jungen Jahren sahen sich Matt Damon und Schauspieler-Kollege Jesse Plemons ähnlicher als heute. Trotzdem halten die Vergleiche bis heute an. Die Witze der Fans gehen sogar noch weiter.

In der fünften Staffel der erfolgreichen Serie "Breaking Bad" spielt Jesse Plemons die Rolle von Todd Alquist. Ein unscheinbarer, aber durchaus skrupelloser Charakter, der im Drogen-Imperium von Hauptcharakter Walter White (Bryan Cranston) mitmischen will. Daraufhin finden Serien-Fans an, ihn als "Meth Damon" zu bezeichnen - eine Anspielung auf die Droge Chrystal Meth. Was als Social-Media-Gag beginnt, zieht große Kreise. Sogar das renommierte "Rolling Stones-Magazine" beginnt unfreiwilligen Spitznamen zu verwenden.

Ist das denn noch lustig? Nicht alle Hollywoood-Stars können über solche Aktionen lachen. Anders aber Matt und Jesse, sie fühlen sich von den Vergleichen sogar geschmeichelt! In einem Interview mit Access Hollywood gerät Damon richtig ins Schwärmen: "Er ist ein hervorragender Schauspieler und ich liebe, was er gemacht hat - und welche Entscheidungen er trifft."

Ich schaue ihm unglaublich gerne zu – und ich bin sehr stolz darauf, mit ihm verglichen zu werden. Matt Damon

Verwechslungsgefahr? Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Matt Damon (links) und Jesse Plemons (rechts) ist unverkennbar. © picture alliance / Newscom | Photo By JR Davis/PHOTOlink.net; picture alliance / PictureLux/HNW/PictureLux | HNW / PictureLux

Damon erinnert sich außerdem noch ganz genau an das erste Kennenlernen mit Plemons. Die beiden trafen beim Dreh von "All die schönen Pferde" (2000) erstmals aufeinander. Ein Moment, den sie wohl nie vergessen werden. Laut Matt Damon waren die Crew-Mitglieder bei seiner Ankunft ganz aufgeregt und sagten: "Du wirst nicht glauben, wie ähnlich dir dieses Kind sieht."

Ich konnte es wirklich nicht glauben! Er sah mehr nach mir aus als ich selbst, als ich noch klein war Matt Damon

Damals war Matt Damon 30 Jahre alt und Jesse Plemons gerade mal zwölf. Egal, die Ähnlichkeit war auf jeden Fall verblüffend.

Ob wir die beiden Schauspieler noch einmal zusammen auf der Leinwand sehen werden? Wer weiß. Wir sind gespannt!