Wie viele Oscars haben die Marvel Filme bekommen?

Das Wichtigste in Kürze Das Marvel Universum hat 3 Oscar Gewinne und 23 Nominierungen vorzuweisen.

Unter den Marvel Schauspieler:innen befinden sich 29 Oscar Gewinner:innen.

Die beliebten Comic-Verfilmungen aus dem Marvel Universum sind an den Kino-Kassen extrem erfolgreich. Aber haben die Marvel Filme auch bei den Oscars abgesahnt? Ein Film sticht hier heraus.

Diese Marvel Filme waren bei den Oscars dabei

Das Marvel Universum kann drei Oscars für sich beanspruchen: Alle für den ersten "Black Panther" Film. Man kann also stark hoffen, dass Marvel-Fans auch in diesem Jahr bei der Oscar Zeremonie jubeln dürfen. 2019 gewann "Black Panther" einen Oscar für die "Beste Filmmusik". Einen weiteren Oscar gab es für das "Beste Kostümdesign" und den letzten Oscar hat das Szenenbild eingefahren. Außerdem war er für vier weitere Oscars nominiert. Der Film wurde damals als historischer Moment in der Popkultur gefeiert. Es war einer der ersten populären Hollywood-Streifen mit fast ausschließlich afro-amerikanischen Schauspieler:innen. Aber welche Filme waren noch nominiert und gingen leider leer aus?

Iron Man

Iron Man 2

The Avengers

Iron Man 3

Captain America: The Winter Soldier

Guardians of the Galaxy

Doctor Strange

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

"Black Panther: Wakanda Forever" kann fünf Oscars abräumen

Der zweite "Black Panther"-Film mit dem Untertitel "Wakanda Forever" geht noch einen Schritt weiter in Sachen Popkultur. Chadwick Boseman, der Schauspieler, der den Black Panther selbst verkörperte, starb im August 2020 mit nur 43 Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Anstatt Boseman nun mit einem anderen männlichen Schauspieler auszutauschen, leitet in "Wakanda Forever" ein Team aus starken Frauen die Story. Ein Hollywood-Film der von afro-amerikanischen Schauspielerinnen getragen wird; das gab es noch nicht oft. Da lässt sich nur hoffen, dass die 95. Academy Awards diesen wichtigen Moment erkennen. Nominiert ist der Film nämlich fünfmal. In diesen Kategorien:

Beste Nebendarstellerin Angela Bassett

Bester Originaler Song "Lift Me Up" von Rihanna

Bestes Makeup und Frisuren

Bestes Kostümdesign

Beste Visuelle Effekte

91. Academy Awards: Chadwick Boseman aus "Black Panther" © REUTERS

Es gibt aber auch ein paar Oscar-Filme mit Marvel Charakteren, die nicht zum Marvel Universum gehören. Der zweite Tobey Maguire Spider-Man Film gewann im Jahr 2005 den Oscar für die "Besten Visuellen Effekte". 2019 gewann ein weiterer Spider-Man einen Oscar. Dieses Mal war es der "Beste Animierte Spielfilm" für Spider-Man: A New Universe.

Die Oscars 2023 werden bei ProSieben live übertragen und auch im Livestream bei ProSieben.de gezeigt. Am 13. März um 1 Uhr deutsche Ortszeit wird die Oscar-Verleihung von Jimmy Kimmel moderiert.

Diese Marvel Schauspieler:innen sind Oscar Preisträger:innen

Unter den Schauspieler:innen, die sich bei Marvel als Superhelden oder als Superschurken zeigen, haben schon einige die Oscar-Jury überzeugen können. Ganze 29 Oscar-Preisträger:innen finden sich unter den Marvel-Darstellern:

Kenneth Branagh für "Belfast" (2022)

Anthony Hopkins "Das Schweigen der Lämmer" (1992) & "The Father" (2021)

Daniel Kaluuya für "Judas and the Black Messiah" (2021)

Taika Waititi für "Jojo Rabbit" (2020)

Mahershala Ali für "Moonlight" (2017) & "Green Book" (2019)

Sam Rockwell für "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (2018)

Brie Larson für "Room" (2016)

JK Simmons für "Whiplash" (2015)

Cate Blanchett für "Aviator" (2005) & "Blue Jasmine" (2014)

Lupita Nyong’o für "12 Years a Slave" (2014)

Jared Leto für "Dallas Buyers Club" (2014)

Natalie Portman für "Black Swan" (2011)

Jeff Bridges für "Crazy Heart" (2010)

Tilda Swinton für "Michael Clayton" (2007)

Rachel Weisz für "Der ewige Gärtner" (2006)

Forest Whitaker für "Der letzte König von Schottland" (2006)

Jamie Foxx für "Ray" (2005)

Jennifer Connelly für "A Beautiful Mind" (2002)

Benicio del Toro für "Traffic" (2001)

Angelina Jolie für "Durchgeknallt" (2000)

Gwyneth Paltrow für "Shakespeare in Love" (1999)

Matt Damon für "Good Will Hunting" (1998)

Marisa Tomei für "Mein Vetter Winnie" (1993)

Tommy Lee Jones für "Auf der Flucht" (1993)

Michael Douglas für "Wall Street" (1988)

William Hurt für "Kuss der Spinnenfrau" (1986)

F. Murray Abraham für "Amadeus" (1985)

Ben Kingsley für "Gandhi" (1983)

Robert Redford für "Eine ganz normale Familie" (1980)

Marvel Film als Kassenschlager

An den Kino-Kassen fahren die Marvel-Filme seit Jahren hohe Ergebnisse ein. "Avengers: Endgame" ist der erfolgreichste Superhelden-Film aller Zeiten, dicht gefolgt von "Avengers: Infinity War". Weltweit haben diese Filme jeweils 2 bis 3 Billionen Dollar eingenommen. Das Marvel Universum dominiert seinen Konkurrenten DC Comics ganz klar. Der meistverdienende DC Film "Aquaman" ist mit 1.1 Billionen Dollar nur auf Platz 10 der Liste der erfolgreichsten Superhelden-Filme aller Zeiten. Auch "Black Panther: Wakanda Forever" findet sich schon auf dieser Liste wieder. Er nahm bisher 860 Millionen Dollar ein. Es bleibt spannend, ob "Black Panther: Wakanda Forever" 2023 bei den Oscars Erfolg hat. Vielleicht wird der Film mehr goldene Statuen für das Marvel Universum einfahren. Zu den Oscar-Favoriten gehört der Film allemal.